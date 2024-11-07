شكرا لقرائتكم خبر عن الملحق الثقافى بسفارة أمريكا: السينما وسيلة التواصل بين الشعب المصرى والأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت إيما ماروود، الملحق الثقافى بالسفارة الأمريكية، فى لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن المشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 45.

وقالت إيما: "بشكل عام متحمسين زى كل سنة ندعم المهرجان عشان هو المهرجان الرسمى الوحيد فى الشرق الأوسط والسينما وصناعة الأفلام هى وسيلة التواصل بين الشعوب الشعب المصرى والأمريكى وكمان جزء مهم من النمو الاقتصادى فى مصر، والورش على 3 أيام مع 15 مخرجا مصريا وهنشوف مين هيفوز منهم ويأخذ الجائزة و يسافر هوليوود".

وتقام الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى فى فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر بدار الأوبرا المصرية، وهى الدورة المؤجله من العام الماضى بسبب الأحداث التى شهدتها فلسطين، وقرر وقتها حسين فهمى رئيس المهرجان تأجيل الدورة.

والمكرمون فى الدورة الـ 45 للمهرجان هم الفنان أحمد عز الذي يمنحه المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج يسري نصر الله الذى يمنحه المهرجان جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة وتكريم المخرج دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية".