شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك ومحمد علاء فرقتهما المشاكل فى بين السطور وأحبا بعضهما بـ وتر حساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الثنائى صبا مبارك و محمد علاء نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بعدما اشتركا بمسلسل بين السطور الذى لاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع أحداثه المشوقة وعرض قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON.

ويعود الثنائى مرة أخرى معا بمسلسل وتر حساس الذى يعرض حاليا على قناة on وتفاعل الجمهور أيضا من أحداث المسلسل منذ بداية عرضه، وخلال الأحداث تنشأ قصة حب بين سلمى " صبا مبارك " و رشيد " محمد علاء" زوج ابنه خالتها ويتزوجوا فى محاوله انتقام سلمى من كاميليا لتفيذها مكيده لها وتدمير حياتها وقتل شقيقها حسن .

ودارت قصة مسلسل بين سطور بطولة صبا مبارك ومحمد علاء عن قصة حب بين هند المذيعة و محمد علاء لاعب الرماية الشهير بجيمي أندرسون، وكان بينهم قصة حب كبيرة ولكنها لم تستمر ولم يتزوجها ويقتل ويحاول الجميع كشف من القاتل.

مسلسل وتر حساس يقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.