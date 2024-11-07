عمال مصريون يقدمون مشروبا لـ الأمير سلطان ولم يعرفوا أنه إبن الملك سلمان-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تصدر مقطع فيديو الترند في مواقع التواصل الاجتماعي يوثق حديثا عفوياً جرى بين الأمير سطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع عمال مصريين كانوا جالسين في ورشة للغداء، واللافت أن لا أحد منهم تعرّف عليه أم أدرك بأنه إبن الملك السعودي.



وقام أحدهم بتقديم مشروب للأمير سلطان الذي وقف وتبادل معهم اطراف الحديث فقدم احدهم له مشروباً غازياً ثم تعهد لهم بأن يكون غداء اليوم التالي على حسابه، وفرح العمال بهذه الدعوة.

يشار إلى أن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هو أول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم يصعد إلى الفضاء عام 1985 - 1986م.

​​​​​​​ويمارس الطيران المدني لأكثر من ثلاثة عقود بترخيص من قبل هيئة الطيران الاتحادي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1976م.