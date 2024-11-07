شكرا لقرائتكم خبر عن التربية الرياضية بجامعة السويس تقيم أكبر تأهيلى دكتوراه على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت كلية التربية الرياضية جامعة السويس فعاليات أكبر تأهيلي للدكتوراه على مستوى قطاع التربية الرياضية بحضور العديد من القيادات والشخصيات الرياضية البارزة.

وحضر كل من الدكتور كمال درويش رئيس نادى الزمالك السابق، والدكتور صبحى حسانين نائب رئيس جامعة حلوان السابق مستشار وزير الشباب والرياضة للأنشطة الطلابية، والدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية، والدكتورعصام متولى رئيس جامعة السادات السابق، والدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، ورئيس الاتحاد الرياضي الجامعات، والعديد من العمداء ونواب رؤساء جامعات على مستوى قطاع التربية الرياضية.

من جانبه، أكد الدكتور حسين السمري رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية أنه يتمنى لجامعة السويس التقدم، خاصة أنها تتميز بموقع جذاب لكل الباحثين من أنحاء الجمهورية.

كما أوضح الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، أن جهد جامعة السويس جذب جميع الباحثين من علماء كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية.

وكشف الدكتور زكريا أنور، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الكلية اكتسبت ثقة الباحثين من جميع المحافظات وباتوا فى تزايد مستمر، لافتاً إلى أن مميزات الدراسة بالكلية تمكن الباحث من إنجاز الدراسة التمهيدية سواء للماجستير أوالدكتوراه فى سنة دراسية واحدة.