الامارات | منصور بن محمد يتوّج الفائزات في «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس، فِرَق الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والرياضيات الفائزات في «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي شهدت مشاركة نسائية كبيرة، تجاوزت 1200 رياضية تنافسن في ثماني رياضات.

وتقدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على دعم سموّها ورعايتها لهذه الدورة الرياضية الكبرى، ودعم المرأة الإماراتية بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص.

وقال سموّه: «هذه الدورة لها مكانة خاصة وكبيرة جداً، فهي تحمل اسماً غالياً على الجميع، كما أنها مخصصة للمرأة التي نفخر بها، ونحرص كل الحرص على تمكينها من خلال الرياضة، سيراً على نهج ورؤية القيادة الرشيدة التي تُمكن المرأة في جميع القطاعات، وتمنحها الثقة الكاملة والدعم لأداء دورها الكامل في المجتمع، كما أهنئ جميع المؤسسات على المشاركة في هذه الدورة، وتهنئة خاصة لمن حقق الفوز في المنافسات على صعيد المؤسسات والفرق والرياضيات، ونقول لهم الجميع فائز لأن ممارسة الرياضة هي فوز بحد ذاته، متمنياً لجميع المشاركات تحقيق المزيد من الإنجازات في النسخ المقبلة من الدورة».

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزات في منافسات النسخة الـ12 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الأكبر من نوعها التي نظمها مجلس دبي الرياضي، برعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأقيمت منافساتها خلال الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر.

حضر حفل مراسم التتويج الذي أقيم في متحف المستقبل بدبي، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام بالمجلس، ناصر أمان آل رحمة.

وتم خلال الحفل تكريم رعاة وشركاء الدورة: شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، نادي النصر الرياضي، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، «جست بادل»، مدينة إكسبو دبي، «طيران الإمارات»، مجموعة دهماني، مستشفى تداوي.

وتصدرت لاعبات وفرق شرطة دبي المراكز الأولى في أغلب البطولات، فكانت حصيلة ميداليات لاعباتها 18 ميدالية، إضافة إلى الفوز بـ«درع التفوق العام» التي تُمنح لأفضل جهة من حيث عدد المشاركات، وأفضل جهة من حيث النتائج المحققة.

منصور بن محمد:

. الدورة تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتمكين المرأة في جميع القطاعات، ومنحها الثقة الكاملة والدعم لأداء دورها الكامل في المجتمع.