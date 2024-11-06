الامارات | منصور بن محمد يتوّج الفائزات في النسخة الثانية عشرة من "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء اليوم، فرق الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة والرياضيات الفائزات في "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات" التي شهدت مشاركة نسائية كبيرة تجاوزت 1200 رياضية تنافسن في 8 رياضات.

وتقدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، على دعم سموها ورعايتها لهذه الدورة الرياضية الكبرى، ودعم المرأة الإماراتية بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص.

وقال سموه: "هذه الدورة لها مكانة خاصة وكبيرة جدًا فهي تحمل اسم غالي على الجميع كما أنها مخصصة للمرأة التي نفخر بها ونحرص كل الحرص على تمكينها من خلال الرياضة سيرًا على نهج ورؤية القيادة الرشيدة التي تمكن المرأة في جميع القطاعات وتمنحها الثقة الكاملة والدعم لأداء دورها الكامل في المجتمع، كما أهنئ جميع المؤسسات على المشاركة في هذه الدورة، وتهنئة خاصة لمن حقق الفوز في المنافسات على صعيد المؤسسات والفرق والرياضيات، ونقول لهم الجميع فائز لأن ممارسة الرياضة هي فوز بحد ذاته، متمنيًا لجميع المشاركات تحقيق المزيد من الإنجازات في النسخ المقبلة من الدورة".

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزات في منافسات النسخة الثانية عشرة من "دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات"، الأكبر من نوعها التي نظمها مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأقيمت منافساتها خلال الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر.

وحضر حفل مراسم التتويج الذي أقيم في متحف المستقبل بدبي سعادة خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام بالمجلس.

وتم خلال الحفل تكريم رعاة وشركاء الدورة وهم: شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، نادي النصر الرياضي، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، جست بادل، مدينة إكسبو دبي، طيران الإمارات، مجموعة دهماني، مستشفى تداوي.

صدارة

وتصدرت لاعبات وفرق شرطة دبي المراكز الأولى في غالبية البطولات، فكانت حصيلة ميداليات لاعباتها 18 ميدالية بالإضافة إلى الفوز بدرع التفوق العام الذي يمنح لأفضل جهة من حيث عدد المشاركات وأفضل جهة من حيث النتائج المحققة.

وحصدت منتسبات شرطة دبي المراكز التالية: في بطولة البولينغ فازت اللاعبة زكية درويش بالمركز الأول في فئة المواطنات، وسمانثا شايمالي في فئة المقيمات، وفي سباق الجري فازت ليزبيث فيرهايدن بالمركز الأول في فئة المقيمات، وفي بطولة البادل فازت مريم مبارك وفاطمة السويدي بالمركز الأول في فئة الهواة المبتدئات، وحصلت شيخة الطاهر وعايشة احمد بالمركز الثالث في ذات الفئة، وفازت صوفيا جوفوروسا وميا ألفا بالمركز الأول في الفئة المفتوحة المتقدمة.

وفي بطولة الريشة الطائرة فازت غريد الطاهري بالمركز الأول في فئة المواطنات وفرح إبراهيم في المركز الثاني، وفي سباق الدراجات الهوائية فازت شيخة عيسى بالمركز الأول في فئة المواطنات، وفازت أولها شيكل بالمركز الأول، وأكفيل جيدرايتيت في المركز الثاني، وموخابات أموتزانوفا في المركز الثالث، وفي بطولة الرماية فازت رقية مكي وروضة محمد مالكي بالمركز الأول، وندى الخطيب وعالية البلوشي في المركز الثاني، ومريم عباس وأسماء الكمدي في المركز الثالث، وفي سباق الموانع فاز الفريق المكون من شهد بودبس ومنى الوري ولورندا نيرودا بالمركز الأول، والفريق المكون من فاطمة المعمري وشمة المهيري وعفرا حارب في المركز الثاني، كما فاز فريق شرطة دبي بالمركز الأول في بطولة كرة السلة ثلاثة ضد ثلاثة (3×3).

وجاءت نتائج المؤسسات الأخرى كالتالي: ميرا شبيب وريم جمال من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في المركزين الثاني والثالث في بطولة البولينغ لفئة المواطنات، وفي فئة المقيمات حصلت أورا ميشيل من استديو إي إم إيه على المركز الثاني، وحصلت ليدي ليز من فيم للاستشارات على المركز الثالث، وفي سباق الجري فازت حصة الجسمي من طيران الإمارات بالمركز الأول في فئة المواطنات، ورقية المرزوقي من طلبات في المركز الثاني، ونورة الخلف من بنك دبي الإسلامي في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات حصل أديلا كومر من بلدية دبي على المركز الثاني، ولطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم على المركز الثالث.

وفي بطولة البادل حصل الفريق المكون من حنان السيد وزينب الجهران من هيئة الطرق والمواصلات على المركز الثاني، لفئة الهواة والمبتدئات، وفي الفئة المفتوحة المتقدمة حصل الفريق المكون من مريم الهاشمي ومراتينا سانتين من أكاديمية جست بادل الرياضية على المركز الثاني، وحصل الفريق المكون من منى السهلاوي وليزا بلاك من شركة نستله على المركز الثالث، وفي بطولة الريشة الطائرة حصلت مريم البلوشي من كلية محمد بن راشد على المركز الثالث في فئة المواطنات، وفي فئة المقيمات فازت جيانو مايا من سوق دبي الحرة بالمركز الأول، وحصلت كل من سليستا ماي ودوني ماثيو من هيئة الصحة بدبي على المركزين الثاني والثالث.

وفي سباق الدراجات الهوائية حصلت عائشة فولاذ من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على المركز الثاني لفئة المواطنات، ونادية علي من هيئة الطرق والمواصلات على المركز الثالث، وفي سباق الموانع حصل فريق هيئة كهرباء ومياه دبي المكون من نوره السراح وميثاء البستكي وسارة شهادي على المركز الثالث، وفي بطولة السلة ثلاثة ضد ثلاثة حصل فريق بلدية دبي على المركز الثاني، وفريق مارك دبي على المركز الثالث.