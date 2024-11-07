شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 7-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 7-11-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتى للتحاليل الطبية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبى الجديد-الإسكندرية، وأصول للوساطة فى الأوراق المالية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية.



البورصة تربح 22 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 6.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.8 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.26%، والعرب على 4.74%، واستحوذت المؤسسات على 30.92% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.07%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.8 مليار جنيه، 54.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، 67.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.9 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 38821 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13719 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 8245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11504 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 3253 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 8671 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1815 نقطة.

وصعدت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

صفقات

أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتى تعليم لخدمات الإدارة، ومستشفى كليوباترا، المصدرة لعدد 216.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.9 مليار جنيه للأولى، ولعدد 1.7 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون جنيه للثانية، وذلك فى إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وأعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.475 مليون وثيقة بدلا من 3.465 مليون وثيقة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى عدد 5500 سهم، واشترت إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 2000 سهم، فيما باغ مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، واودن للاستثمارات المالية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 5 آلاف سهم، 2 مليون سهم، 7.7 مليون سهم، مليون سهم، على التوالي.

وباع مساهم رئيسى بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 125 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتى المصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.2 مليون سهم.

النتائج المالية

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، إيرادات بلغت 117 ألف دولار خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 323 ألف دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 136%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 1.7 مليون دولار مقارنة مع 208.8 ألف دولار بنسبة نمو 738%.

وحققت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات بلغت 279.3 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 248.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 12%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 5.5 مليون جنيه مقارنة مع 22.1 مليون جنيه خسائر بنسبة نمو 124.8%.



وحققت شركة دلتا للطباعة والتغليف، مبيعات بلغت 577.3 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 312 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 60.4 مليون جنيه مقارنة مع 16.8 مليون جنيه.

أوراسكوم

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، موافقة مجلس الإدارة المبدئية على عرض الشراء المقدم من شركة كليفر هولدينج ليمتيد (كليفر هولدينج) للاستحواذ على عدد 59.4 مليون سهم تمثل نسبة 98.99% من رأس مال شركة كليفر لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية بشرط موافقة البنك المركزى والجهات الرقابية على العرض المقدم، والانتهاء من دراسة القيمة العادلة، وتعيين شركة برايم كابيتال لإعداد القيمة العادلة.