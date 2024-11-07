شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة طاهر محمد طاهر تقود الأهلي لإسقاط زد وتصدر الدوري والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الأهلي فوزاً هاماً بهدف نظيف على زد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز "دورى NILE"، سجل طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي قي الدقيقة 11وبذلك يواصل طاهر التألق والانتفاضة فى الأداء خلال الفترة الأخيرة.

بهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراتين على سيراميكا وزد ، فيما يحتل فريق زد إف سي المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.

الشوط الأول

سيطر الأهلي على مجريات اللقاء منذ بدايته إلى أن تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11 من جملة رائعة بين طاهر ومحمد طاهر حيث مرر عمر كمال إلى طاهر محمد طاهر الذي أودع الكرة في الشباك.

واصل الأهلي الضغط بعد تسجيل الهدف الأول مع محاولات متباعدة من زد لإدراك التعادل ونال حمدي علاء لاعب زد بطاقة صفراء للخشونة، ونشط أداء زد بشكل واضح وتعرض مصطفى العش لإصابة غادر على أثرها أرض الملعب.

شهدت دقائق الشوط الأول الأخيرة سيطرة من الأهلي مع هجمات مُرتدة خطرة من زد ، وسدد يحيى عطية الله ضربة حرة مباشرة بشكل رائع لكنها أصدمت بالعارضة في الدقيقة 37.

وكاد زد يسجل هدف التعادل في الدقيقة 44 بعد "دربكة" داخل منطقة جزاء بين محمد الشناوي وعمر كمال لكن الشناوي يتألق وينقذ فرصة هدف من عبد الرحمن البانوبي بعدها ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريقين وأن كانت الخطورة الأكبر لصالح فريق زد ونال مروان عطية بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 51 ، وتعرض رامي ربيعة لإصابة غادر على أثرها اللقاء وشارك عمرو السولية بدلاً منه في الدقيقة 64.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا بدلاً من وسام ابو علي كما شارك أكرم توفيق بدلاً من أمام عاشور في الدقيقة 72 حيث تعرض امام للإصابة، وانطلق طاهر بهجمة خطرة أنقذها دفاع زد في الوقت المناسب، ونال محمد الشناوي بطاقة صفراء لإهدار الوقت في الدقيقة 85.

شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء ضغط هجومي من زد وطلب لاعبيه إحتساب ركلة جزاء نتيجة كرة مشتركة بين كوكا وأحد لاعبي زد لكن محمود ناجي حكم اللقاء أمر بإستكمال اللعب ، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع شارك بيرسي تاو بدلاً من حسين الشحات الذي تعرض لإصابة هو الأخر ، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أشهر الحكم بطاقة صفراء لـ طاهر محمد طاهر للخشونة مع أحد لاعبي زد واشهر الحكم بطاقة حمراء لـ مجدي عبد العاطي مدرب زد للإعتراض على قرارات الحكم بعدها ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.

ضم تشكيل الأهلي ، كلاً من :

خط الدفاع .. خالد عبد الفتاح ، عمر كمال ، رامي ربيعة ، يحيى عطية الله.

خط الوسط .. مروان عطية ، أحمد نبيل "كوكا" ، حسين الشحات ، إمام عاشور ، طاهر محمد .

الهجوم .. وسام أبو على.

بينما ضم تشكيل زد كلاً من :

حراسة المرمى .. علي لطفي.

خط الدفاع .. علي جمال ، مصطفى العش ، محمد إسماعيل ، سامح إبراهيم.

خط الوسط .. أحمد الصغيري ، حمدي علاء ، عبد الرحمن البانوبي ، مصطفى زيكو.

الهجوم .. مصطفى سعد "ميسى" ، ليوناردو كاموني.