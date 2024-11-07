إيلون ماسك يهاجم جينيفر لوبيز بسبب صمتها عن جـ رائم ديدي

ميرنا وليد - بيروت - هاجم إيلون ماسك الملياردير الأميركي النجمة العالمية جينيفر لوبيز، متهماً إياها بالصمت حيال جرائم صديقها السابق شون "ديدي" كومبس، المعتقل بتهم الإتجار في الجـ نس والابتزاز، في "بودكاست جو روغان"، إنتقد ماسك لوبيز قائلاً إنها لم تحذر أحداً من ديدي، في حين كانت تنتقد الرئيس الأميركي السابق ترامب، كما وصف ديدي بـ "المسيء للأطفال"، وأكد أن صناعة الترفيه لا تزال تدعمه رغم تاريخه المشينن الهجوم جاء بعد خطاب لوبيز في دعم كامالا هاريس، حيث تجاهلت التطرق للمزاعم ضد ديدي، مما أثار غضب ماسك.



علاقة لوبيز وديدي استمرت من 1999 إلى 2001، حيث كانت متورطة في إنتاج ألبومه مع شركة "سوني".