تأجيل عرض مسلسل "الكينج" لـ محمد إمام لرمضان 2026 لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أعلن السيناريست المصري محمد صلاح العزب في خطوة مفاجـ ئة عن تأجيل عرض مسلسل "الكينج"، بطولة الممثل الامصري محمد إمام، والذي كان مقررًا عرضه في موسم رمضان 2025، إلى موسم رمضان 2026.



هذا القرار جاء وفق ما اعلن عبر صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي نتيجة لضيق الوقت ولضخامة المشروع، الذي يتطلب التحضير الدقيق والتصوير في دول متعددة، بما يتماشى مع طبيعته الاستثنائية.

وعبر متابعو الممثل المصري عن حزنهم لهذا التأجيل وهم الذيت كانوا ينتظرون عرض المسلسل بفارغ الصبر

وكان نشر إمام صورة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، برفقة "جيل العظماء" بحسب وصفه، متفاجئاً بوجود الصورة.

ويظهر في الصورة إمام إلى جانب الراحل محمود عبد العزيز، ووالده الممثل عادل إمام، والممثلة هند صبري.

وعلق إمام قائلاً :"انا اول مره اشوف الصوره دي ‼️حبيتها جداً .. جيل العظماء"