إسعاد يونس تعود للمسرح بعد 30 عامًا بمسرحية "إس إس هانم" في موسم الرياض

ميرنا وليد - بيروت - تعود الممثلة والإعلامية المصرية إسعاد يونس للمسرح بعد غياب 30 عامًا من خلال مسرحية بعنوان "إس إس هانم" ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، والتي تُعرض من 7 إلى 11 تشرين الثاني على مسرح محمد العلي.



تدور المسرحية حول سيدة أرستقراطية تعود بعد وفاتها لتجد حياتها قد تغيرت، فتقرر مواجهة هذه التحولات بأسلوب كوميدي مليء بالمفاجآت. تشارك إسعاد يونس البطولة مع عدد من الممثلين، منهم حجاج عبدالعظيم وكريم عفيفي، والجدير بالذكر أن آخر ظهور مسرحي لها كان في مسرحية "باللو" عام 1995.