ميرنا وليد - بيروت - خلال عرض خاص لفيلم "Unstoppable"، الذي تشارك فيه النجمة العالمية جينيفر لوبيز ويقوم بإنتاجه النجم بن أفليك، أشاد أفليك بأداء لوبيز في الفيلم واصفًا إياه بـ"الرائع".
في رد متبادل، لم تتردد لوبيز في التعبير عن تقديرها لطاقم العمل، مشيرةً إلى أنهم يستحقون أيضًا وصف "الرائعين".
وفي مقابلة على السجادة الحمراء، عندما سُئلت عن رأيها في تعليق أفليك حول أدائها، شكرت لوبيز المراسل على نقل كلامه، ووصفت جميع من عملوا خلف الكواليس بأنهم يستحقون الثناء.
كما أشاد أفليك بفريق العمل، وأكد أن الفيلم يمس شغفهم الحقيقي، مبرزًا في مقابلة مع "Entertainment Tonight" أن قوة السرد تتعزز عندما يكون العاملون مرتبطين بعمق بالقصة، ما يضفي أبعادًا إضافية على العمل الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عرض فيلمهما الجديد.. جينيفر لوبيز وبن أفليك يغازلان بعضهما البعض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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