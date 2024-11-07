شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موعد مع الماضي لـ آسر ياسين يطرح 6 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نتفليكس عن طرح مسلسلها الجديد موعد مع الماضي الذى يقوم ببطولته النجم آسر ياسين، على أن يتم طرح الـ 8 حلقات من العمل في 6 ديسمبر المقبل.

يدور مسلسل موعد مع الماضى في مصر حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

مسلسل موعد مع الماضى من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).



ركين سعد



شريف سلامة



هدى المفتى



شيرين رضا



صبا مبارك



محمود حميدة



آسر ياسين

فى نفس السياق يخوض النجم آسر ياسين دراما رمضان المقبل، بمسلسل جديد مكون من 15 حلقة، للمخرج تامر محسن، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، حيث بدأ مخرج العمل التحضيرات المبدئية للمسلسل، حيث من المقرر أن ينطلق التصوير أواخر الشهر المقبل، وذلك بعد انتهاء كل التفاصيل الخاصة بالعمل.