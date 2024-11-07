لقاء نادر بين الرئيسين التركي والقبرصي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون قبارصة إن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والقبرصي نيكوس خريستودوليديس التقيا على هامش قمة في المجر، اليوم الخميس، في لقاء نادر.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية يانيس أنطونيو، في منشور على منصة "إكس"، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كان ضمن الحضور أيضا، كما انضم إليهم لاحقا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما.

ولم يكن اللقاء مخططا له. ونادرا ما يجتمع قادة تركيا وقبرص. ولا تربط البلدين علاقات دبلوماسية، نتيجة لصراع يعود إلى عقود وتقسيم جزيرة قبرص بين القبارصة اليونانيين والأتراك.

وأظهرت صور نشرت للقاء أردوغان وخريستودوليديس ومسؤولين آخرين وهم يجلسون حول طاولة قهوة منخفضة في قاعة المؤتمرات.

وفي العاصمة اليونانية أثينا، قال المسؤولون إن المناقشات ركزت على الانتخابات الرئاسية الأميركية والتطورات على الساحة الدولية.