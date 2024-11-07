تكنولوجيا: Realme تستعد لإطلاق سلسلة Realme 14 في موعد أقرب من المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة Realme لإطلاق جيل جديد من هواتفها الذكية قريباً، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على أن سلسلة Realme 14 ستتوفر قريباً لمنافسة سلسلة Redmi Note 14 في الأسواق.

قدمت Realme هواتف Realme 13 Pro وRealme 13 Pro Plus في شهر أغسطس للأسواق، ومن ثم أطلقت الإصدارات الرئيسية من السلسلة Realme 13 وRealme 13 Plus في شهر سبتمبر.

ورغم مرور بضعة أشهر فقط على إطلاق سلسلة Realme 13 للأسواق، إلا أن شركة Realme بدأت في العمل بالفعل على تطوير الجيل الجديد.

ولقد أشار تقرير جديد إلى أن سلسلة Realme 14 ستنطلق في الأسواق في موعد أقرب من المتوقع، حيث من المتوقع أن تتوفر السلسلة الجديدة في شهر يناير من العام المقبل في السوق الهندي.

أيضاً يوضح التقرير سبب إختيار هذا الموعد لإطلاق السلسلة الجديدة، حيث تهدف Realme لمنافسة إصدارات شاومي من سلسلة Redmi Note 14.

كما أشارت التوقعات السابقة إلى أن Realme تخطط لإطلاق سلسلة Realme 14 في شهر فبراير من العام المقبل، بينما يؤكد التقرير الجديد على أن الحدث المرتقب سينطلق في يناير.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن سلسلة Realme 14 ستأتي بترقية في إعدادات الكاميرة وسعة أكبر للبطارية، مع آداء أسرع مقارنة بالإصدارات السابقة، كما تدعم الشركة هذه الإصدارات بواجهة Realme UI 6.0 ونظام تشغيل Android 15.

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