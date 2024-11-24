شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة رقابية بريطانية: قواعد أبل تقيد المنافسة بين متصفحات iOS والان مع تفاصيل الخبر

توصلت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) إلى أن سياسات متصفح الهاتف المحمول المقيدة لشركة Apple تحد من الابتكار، وبعد أن شاركت مجموعة تحقيق مستقلة النتائج التي توصلت إليها بشأن منافسة المتصفحات على نظامي التشغيل iOS وAndroid، ويخطط مجلس إدارة الهيئة لإجراء تقييم متعمق لكيفية تقييد Apple وGoogle لمتصفحات الطرف الثالث على منصاتهما.

ومع ذلك، يبدو أن شركة أبل مع نظامها البيئي الأكثر انغلاقا تحملت شدة مخاوف هيئة أسواق المال.

ويستند تحقيق هيئة أسواق المال إلى فرضية مفادها أن أبل وجوجل لديهما احتكار ثنائي فعال لمنصات الأجهزة المحمولة، مما يسمح لهما بوضع قواعد لكيفية عمل متصفحات الأجهزة المحمولة.

ويقول المجلس، إن مطورى متصفحات الطرف الثالث اشتكوا من أنهم مقيدون بقواعد مثل متطلبات Apple لاستخدام محرك متصفح WebKit الخاص بالشركة.

وكتبت هيئة أسواق المال: "وجدت المجموعة مؤقتًا أن قواعد أبل تقيد المنافسين الآخرين من القدرة على تقديم ميزات جديدة ومبتكرة يمكن أن تفيد المستهلكين، وقد سلط موفرو المتصفح الآخرون الضوء على المخاوف من عدم قدرتهم على تقديم مجموعة كاملة من ميزات المتصفح، مثل التحميل الأسرع لصفحات الويب على iPhone."

وسوف يمنح قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين (DMCC)، الذي تم إقراره في وقت سابق من هذا العام، هيئة المملكة المتحدة سلطات إضافية لتنفيذ خطواتها التالية ، ويمكن للمعادل البريطاني لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA) أن يصنف شركات التكنولوجيا الكبرى على أنها تتمتع "بوضع سوق استراتيجي" مع "قوة سوقية كبيرة وراسخة" و"موقع ذو أهمية استراتيجية".

وكما هو الحال مع نسخة الاتحاد الأوروبي، يمنح القانون المملكة المتحدة بعض السلطات للتفاوض وإجبار شركات التكنولوجيا العملاقة على تقديم تنازلات، والتي غالبًا ما تبدو غير قابلة للمساس، على الأقل في الولايات المتحدة ، وسيعمل مركز دبي للسلع المتعددة على تمكين مجلس إدارة المملكة المتحدة من فرض غرامات على الشركات المخالفة بما يصل إلى 10% من أسهمها من إيراداتهم العالمية.

ويكشف ملخص CMA لجلسة استماع Apple أن صانع iPhone جادل بأنه يقيد محركات المتصفح "لضمان حصول المستخدمين على أفضل أمان وخصوصية وأداء على أجهزة iOS" وهي حجة مألوفة لأولئك الذين تابعوا تجارب المنافسة السابقة لشركة Apple ، وادعت شركة Apple وجود منافسة صحية، وذلك بسبب وجود متصفحات الطرف الثالث مع ميزات مثل حظر الإعلانات والشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) والذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة أيضًا إنها تدرس بشكل روتيني تعليقات المطورين ولم تسمع أي ضجة حول قواعد المتصفح الحالية.

وكتب المجلس فى تناقض مع ذلك، قالت هيئة أسواق المال إن موفري المتصفحات الآخرين قد سلطوا الضوء على ميزات لا يمكنهم تنفيذها على نظام التشغيل iOS، مثل التحميل الأسرع لصفحات الويب ، وأخبرنا العديد من مطوري التطبيقات الأصغر حجمًا في المملكة المتحدة أيضًا أنهم يرغبون في استخدام تطبيقات الويب التقدمية ، وهى طريقة بديلة للشركات لتوفير التطبيقات لمستخدمي الأجهزة المحمولة دون تنزيل التطبيقات من خلال متجر التطبيقات ، ولكن هذه التكنولوجيا غير قادرة على الانطلاق بشكل كامل على أجهزة iOS .