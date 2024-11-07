نادين لبكي وزين الرافعي يلتقيان مجدداً بفيلم "من وراء الموج" وهذا موعد عرضه

ميرنا وليد - بيروت - يُعرض فيلم "من وراء الموج" على منصة نتفليكس يوم 24 كانون الأول 2025، ويشارك في بطولته الممثلة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي والممثل السوري زين الرافعي الذين شارك معها ببطولة فيلمها الشهير " كفرناحوم" وشقيقته ريمان، إلى جانب الممثل الفلسـ طيني زياد بكري.



تدور أحداث فيلم "من وراء الموج" حول عائلة مكونة من أربعة أفراد تجد نفسها محاصرة على جزيرة ساحرة، لكن خلف هذا الجمال تنكشف أسرار صادمة. تبدأ القصة كلعب بريء للأطفال، ولكن سرعان ما تتحول إلى مواجهة مظلمة مع ماضٍ يسعى أفراد العائلة لإخفائه عن الطفلة "جنا". ومع تصاعد التوتر واختلاط الواقع بالوهم، يجد أفراد العائلة أنفسهم أمام حقائق مؤلمة وقرارات مصيرية تختبر صمودهم وآمالهم في العودة إلى المنزل سالمين.