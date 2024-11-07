ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات عالمية بلغت 204. 7 مليون دولار منذ عرضه في 4 تشرين الأول، حيث وصلت الإيرادات في شباك التذاكر الأميركي إلى 58.2 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات العالمية 146.5 مليون دولار، على الرغم من التوقعات بتحقيق الفيلم 140 مليون دولار في أول 3 أيام، إلا أنه من المتوقع ألا يحقق إيرادات الجزء الأول الذي جمع 1.07 مليار دولار، الفيلم الذي يضم خواكين فينيكس وليدي غاغا، تعرض لإشادة كبيرة بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي.

كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات "Joker: Folie à Deux" تتجاوز 200 مليون دولار رغم التوقعات المتواضعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.