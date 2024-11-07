نجم بوليوود شاروخان يتلقى تهـ ديداً بالقـ تل في حال لم يدفع 6 ملايين دولار

ميرنا وليد - بيروت - تلقى نجم الهندي شاروخان، المعروف بلقب "ملك بوليوود"، تهديدًا بالقتل اليوم الخميس إذا لم يدفع 6 ملايين دولار، في حادث يعكس تزايد أعمال الجريمة المنظمة في مدينة مومباي.

وأفاد أغاي كومار، مسؤول في شرطة مدينة رايبور، بأن الشرطة تلقت معلومات عن تهديد بالقتل وصل إلى شاروخان من خلال مكالمة هاتفية، وأوضح أن التحقيق جارٍ في القضية، حيث تم التعرف على هوية المشتبه به المقيم في رايبور. ويأتي هذا الحادث بعد يومين من تهديد مشابه للنجم سلمان خان من قبل عصابة يرأسها لورانس بيشنو.