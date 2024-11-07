نعيم حلاوي يبدع بالفن وهذه المرة ليس بالتمثيل-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني الكوميدي نعيم حلاوي متابعيه في صقحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بصورة عبار عن لوحة رسمها تمثل امرأة جميلة معتمرة قبعة، مبرزاً بذلك موهته المبدعة في الرسم والتي تضاف إلى براعته في التمثيل والكوميديا بشكل خاص.



وأرفقها بتعليق :"مونيكا.. لوحة فنية رقمية من أعمال ن.ح".

وكان حلاوي في وقت سابق قد رد على رغبته بعودة برنامج "ما في متلو" الذي كان حلاوي من ضمن فريقه، فعبّر حلاوي عن سعادته بالأمر، وقال: "مبسوطين كيف العالم كيف ما يتشوفنا بتسألنا وينكون واشتقنالكم وليه ما بترجعو؟