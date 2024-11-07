وزارة الدفاع الماليزية أعلنت إصابة ستة من عناصرها لحفظ السلام في جنوب لبنان

أعلنت وزارة الدفاع الماليزية، في بيان، أن "ستة من عناصرها لحفظ السلام في قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) أصيبوا في جنوب لبنان".

وأوضحت الوزارة، أن "انفجارا وقع الخميس بالقرب من ملعب مدينة صيدا البلدي من دون تقديم تفاصيل عن ملابسات الحادثة"، لافتةً الى أن "الانفجار "استهدف مركبة مدنية أخرى متّجهة نحو بيروت، ملحقا أضرارا بحافلة تنقل" عناصر حفظ السلام الماليزيين في البعثة الأممية، ما أسفر عن إصابة ستة منهم".

وأكدت أن "ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وتقديم معلومات محدثة عن الحادث فور توافرها".

وكانت قد أفادت "اليونيفيل" بأن "خمسة من عناصر حفظ السلام الماليزيين كانوا من بين الجرحى الذين سقطوا إثر غارة استهدفت مدينة صيدا في جنوب لبنان الخميس وأودت بثلاثة مدنيين".