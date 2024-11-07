أنوشكا تتحدث لـ "الخليج 365" عن مشاركتها بـ "ونقابل حبيب" أمام ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025

أنوشكا لـ"الخليج 365": "ونقابل حبيب التعاون الأول مع ياسمين عبد العزيز وأحبها على المستوى الشخصي"

أنوشكا: "مسلسل ونقابل حبيب يُقدم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي بشكل مختلف"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - خلال الأيام الماضية تم الإعلان عن مُشاركة الفنانةببطولة مسلسل "ونقابل حبيب" أمام الفنانةوالذي من المُنتظر أن يتم عرضه خلالوتواصلت "الخليج 365" مع الفنانة أنوشكا والتي أكدت بأنها ستُشارك ببطولة مسلسل "ونقابل حبيب" وأن من المُبكر الحديث عن تفاصيل العمل أو الشخصية التي ستؤديها و تُفضل أن تنتظر حتى يتم عرض المسلسل في أول أيام شهر رمضان وترى رد فعل الجمهور أولًا.وأضافت الفنانة أنوشكا خلال حديثها لـ"الخليج 365" بأنها سعيدة للتعاون الأول بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز وتحبها على المستوى الشخصي ومن معجباتها على مستوى التمثيل، كما أضافت بأنها تُحب أعمال وكتابات السيناريست والمؤلف عمرو محمود ياسين حيث تتميز أعماله دومًا بالدفء الشديد وكل شخصية يتم كتاباتها بشكل راقي وعميق، وكل شخصيات أعماله يتم كتاباتها بطريقة تجذب الممثل.وعن مسلسل "وتقابل حبيب" أوضحت الفنانة أنوشكا بأن موضوع المسلسل مختلف، وأن الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي يُجسد كل منهما شخصية جديدة ومختلفة وهي ايضًا ستُجسد شخصية مُختلفة حيث أنها تسعى دومًا لإنتقاء الأعمال التي تُشارك ببطولتها إحترامًا للجمهور وتتمنى أن تكون عند حسن ظنهم.وعن أعمالها الفنية قالت الفنانة أنوشكا بأن عام 2024 شهد إهتمامًا كبيرًا بعودتها للغناء حيث قدمت حفل غنائي بمكتبة الإسكندرية، وخلال الفترة المُقبلة ستُقدم عددا من الحفلات الغنائية وتسعى للتوفيق بين التمثيل والغناء.يُذكر أن الفنانة أنوشكا قد حلّت ضيفة ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي في أغسطس الماضي وقد تطرقت خلال اللقاء للحديث عن الغناء وحبها الكبير له، وفاجأت الجمهور بعودتها من جديد للغناء وإقامة الحفلات بعد غياب فترة طويلة.

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