قوى الأمن عممت صورة مواطن فُقد أثناء توجهه من النبطية إلى صيدا

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو: عباس محمد بدر الدين (من مواليد عام 1994، لبناني)، الّذي فُقِدَ بتاريخ 2024-11-11، أثناء توجّهه من مدينة النبطية إلى مدينة صيدا".
وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوه أو لديهم أيّ معلومة عنه أو عن مكان وجوده، "الاتصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 726920- 07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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