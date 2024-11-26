كيف تربين ابنتك المراهقة لتكون قوية وصادقة مع نفسها؟ 

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - نحن نعلم بناتنا القيم يومياً، وفي كل دقيقة من حياتهن. والطريقة التي تتعلم فيها البنات القيم هي من خلال ملاحظة ما تفعلينه، فالفتاة المستقرة عاطفياً في البيت؛ تعيش استقلالية وقوة في الشخصية خارجه، بحيث تحافظ على أنوثتها، وتكون قادرة على أن تواجه أي اضطرابات في المجتمع، وهذا يؤهلها لأن تكون أماً صالحة ومربية لأطفالها في المستقبل. رغم أنه كأم تعلّمين ابنتك القيم عن غير قصد في كل لحظة من لحظات تربيتك لها. لكن فيما يلي بعض المؤشرات المفيدة لإنشاء أساس متين.
تشير الأبحاث إلى أنه كلما كانت علاقتك بابنتك أقوى؛ كان عالمها ـ بما في ذلك اختيارها لصديقاتها ـ أكثر نقاءً؛ من خلال القيم التي اكتسبتها منك. ناهيك عن أنه إذا كانت تتمتع بتقدير جيد لذاتها وحياة منزلية دافئة، فمن المرجح أن تختار أصدقاء أكثر انسجاماً مع قيمك. إليك 13 طريقة لتعليم ابنتك المراهقة القيم العظيمة.
نحن نعلم بناتنا القيم يومياً، وفي كل دقيقة من حياتهن. وببساطة، هن يتعلمن القيم من خلال ملاحظة ما تفعلينه أنت، واستخلاص استنتاجات حول ما تعتقدين أنه مهم في الحياة. وبغض النظر عما تعلمينه إياهن بوعي، فإن بناتك سيدخلن مرحلة البلوغ برؤية واضحة لما يقدره آباؤهن حقاً، وبنظام قيمي متطور خاص بهن.
يعتقد بعض علماء النفس أن تعليم القيم أمر مستحيل، لكن من المؤكد أن تخبري ابنتك بأن تكون أكثر صدقاً أو اجتهاداً أو مراعاة للآخرين؛ لا يجدي نفعاً أكثر من إخبار الكبار بأن يكونوا كذلك. وإذا كان تعليم القيم أمراً مستحيلاً، فإنها مهمة للغاية، بحيث لا يجوز تركها للصدفة.
واعلمي أن الصديقات أكثر أهمية في تشكيل القيم من الأمهات في الوقت الحاضر، فالأمهات لسن المصدر الوحيد الذي تتعلم منه البنات المراهقات القيم، ومن المؤكد أن الصديقات يؤثرن على أطفالك، خاصة في مرحلة المراهقة. ومن الطبيعي أن تفكر الشابة بنفسها، وتطور نظرتها الخاصة للعالم، بقدر ما قد نرغب في التأثير على أطفالنا.
التعاطف هو أساس الرحمة، والتي هي أساس القيم. لا نتعلم التعاطف من خلال إخبارنا بأن نشعر به. الطريقة الوحيدة التي يمكن للمراهقات (والأطفال من جميع الأعمار) من خلالها تعلم التعاطف؛ هي من خلال معاملتك بتعاطف، ومن خلال مراقبتك تستجيب للآخرين بالرحمة واللطف.
وتشمل القيم ما تعتز به -مثل الأسرة، والتعليم، والديمقراطية، أو المساواة في الكرامة لجميع الناس- وما تعتقدين أنه من المهم أن تكون عليه؛ مثل العطف، أو العمل الجاد، أو الصدق.
في أغلب الأسر، لا تتم مناقشة القيم بشكل مباشر. يفترض أغلبنا أن أطفالنا سوف يطورون هذه القيم تلقائياً، مثل السحر. لكن عليك إيجاد طرق لمناقشة هذه القيم مع ابنتك، وممارستها في الحياة اليومية للمراهقة.
هل تقرئين معلومات عن سن المراهقة وكيف تتصرفين معها؟
فالأمر لا يتعلق بما تقولينه، بل بما تفعلينه. فإذا أخبرت ابنتك أن كرة القدم تتعلق بالمتعة والمهارات والتمارين والعمل الجماعي، ولكن سؤالك الأول كان عمّن فاز بالمباراة، فسوف تتعلم أن الفوز أهم من أي شيء آخر. وإذا تحدثت عن الصدق ولكنك كذبت بشأن عمرك للحصول على تذكرة أرخص، فإن هذا لا يضع ابنتك في موقف غير مريح فحسب، بل إنه يعلمها أيضاً أن الغش أمر مقبول في ظل ظروف معينة.
عبارات لا تقوليها لابنتك الصغيرة.. وبدائل يمكنك اختيارها
سواء كان ذلك من خلال العمل في رابطة أولياء الأمور أو التطوع محلياً، تحتاج ابنتك إلى رؤية التزامك برعاية المجتمع الأكبر. ساعديها على تقدير مدى مساعدة العمل غير المرئي للآخرين لكل منا يومياً، وأنه كلما زادت النعم التي نتمتع بها في حياتنا، زادت مسؤوليتنا في تقديم المساعدة للآخرين، ادفعيها للتطوع في مشاريع خدمة المجتمع كعائلة، مثل محاولة جمع الكتب أو الملابس للتبرع بها، أو زيارة دار رعاية المسنين المحلية. تحتاج ابنتك في بدء مراهقتها إلى قيادتك وإقناعها بالتطوع معك في مطعم تقديم الطعام للفقراء مثلاً، دعيها تحب ذلك وترغب في القيام به مرة أخرى.
يجب أن يحصل جميع المراهقين على فرصة للمساهمة بأموالهم الخاصة في الأعمال الخيرية. تستخدم العديد من العائلات مصروفاً ثلاثياً. الحصة الأكبر هي مصروفهن الخاص. وقومي بتقسيم الباقي إلى نصفين وضعيه في حاويتين منفصلتين، واحدة مكتوب عليها "الصدقة"، والأخرى مكتوب عليها "الادخار". المدخرات هي للمساعدة في شراء تلك الدراجة، أو شراء هدية لصديقتها. الأعمال الخيرية هي التبرع بقضية تختارها ابنتك. الوقت المناسب للقيام بذلك هو يوم ميلادها. تتأثر الكثير من البنات المراهقات بتقرير إخباري عن أشخاص محتاجين وسيقمن بالتأكيد بتعبئة أوراقهن المالية للمساهمة بها في هذا العمل الخيري.
تحدثي مع ابنتك عن الأسباب التي تدفعك إلى اتخاذ قرارات معينة بناءً على قيمك، لماذا تصوتين لهذا المرشح في النادي الذي تنتسبين إليه مثلاً؟ في الواقع، وقبل أن تدخلي إلى غرفة الاقتراع، دعيها تساعدك في التصويت.
وعندما ترين ابنتك تظهر قيمة مهمة بالنسبة لك، اعترفي لها بذلك، بأكبر قدر ممكن من التفصيل. "لقد لاحظت مدى لطفك مع زميلتك منى رغم انفصالك عنها". "أنا أقدر حقاً أنك كنت صادقة معي بشأن ما حدث من تنمر في المدرسة".
كيف تُعلمين ابنك المراهق قيمة المال؟
وشجعيها على اختيار أصدقائها بحكمة، والتواصل بحكمة مع الذكور. ساعديها على فهم مدى أهمية التركيز خلال سنوات مراهقتها على أن تصبح الفتاة المناسبة (في إيمانها وشخصيتها) بدلاً من البحث عن الرجل المناسب. فالأمير الذي تتطلع إلى الزواج منه يوماً ما سيبحث بالتأكيد عن أميرة حقيقية. والرجل الصالح يبحث عن زوجة صالحة.
ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.
تشير الأبحاث إلى أنه كلما كانت علاقتك بابنتك أقوى؛ كان عالمها ـ بما في ذلك اختيارها لصديقاتها ـ أكثر نقاءً؛ من خلال القيم التي اكتسبتها منك. ناهيك عن أنه إذا كانت تتمتع بتقدير جيد لذاتها وحياة منزلية دافئة، فمن المرجح أن تختار أصدقاء أكثر انسجاماً مع قيمك. إليك 13 طريقة لتعليم ابنتك المراهقة القيم العظيمة.
نحن نعلم بناتنا القيم يومياً، وفي كل دقيقة من حياتهن. وببساطة، هن يتعلمن القيم من خلال ملاحظة ما تفعلينه أنت، واستخلاص استنتاجات حول ما تعتقدين أنه مهم في الحياة. وبغض النظر عما تعلمينه إياهن بوعي، فإن بناتك سيدخلن مرحلة البلوغ برؤية واضحة لما يقدره آباؤهن حقاً، وبنظام قيمي متطور خاص بهن.
علميها التعاطف معك فهو أساس الرحمة والقيم
يعتقد بعض علماء النفس أن تعليم القيم أمر مستحيل، لكن من المؤكد أن تخبري ابنتك بأن تكون أكثر صدقاً أو اجتهاداً أو مراعاة للآخرين؛ لا يجدي نفعاً أكثر من إخبار الكبار بأن يكونوا كذلك. وإذا كان تعليم القيم أمراً مستحيلاً، فإنها مهمة للغاية، بحيث لا يجوز تركها للصدفة.
واعلمي أن الصديقات أكثر أهمية في تشكيل القيم من الأمهات في الوقت الحاضر، فالأمهات لسن المصدر الوحيد الذي تتعلم منه البنات المراهقات القيم، ومن المؤكد أن الصديقات يؤثرن على أطفالك، خاصة في مرحلة المراهقة. ومن الطبيعي أن تفكر الشابة بنفسها، وتطور نظرتها الخاصة للعالم، بقدر ما قد نرغب في التأثير على أطفالنا.
التعاطف هو أساس الرحمة، والتي هي أساس القيم. لا نتعلم التعاطف من خلال إخبارنا بأن نشعر به. الطريقة الوحيدة التي يمكن للمراهقات (والأطفال من جميع الأعمار) من خلالها تعلم التعاطف؛ هي من خلال معاملتك بتعاطف، ومن خلال مراقبتك تستجيب للآخرين بالرحمة واللطف.
وتشمل القيم ما تعتز به -مثل الأسرة، والتعليم، والديمقراطية، أو المساواة في الكرامة لجميع الناس- وما تعتقدين أنه من المهم أن تكون عليه؛ مثل العطف، أو العمل الجاد، أو الصدق.
في أغلب الأسر، لا تتم مناقشة القيم بشكل مباشر. يفترض أغلبنا أن أطفالنا سوف يطورون هذه القيم تلقائياً، مثل السحر. لكن عليك إيجاد طرق لمناقشة هذه القيم مع ابنتك، وممارستها في الحياة اليومية للمراهقة.
هل تقرئين معلومات عن سن المراهقة وكيف تتصرفين معها؟
اجعلي الأمر ذا صلة بعالمهاتبدو القيم نظرية تقريباً حتى تبدأ البنات في الحديث عن حياتهن الخاصة، والتي، صدقي أو لا تصدقي، مليئة بالقرارات المحملة بالقيم. هل يجب على ابنتك البالغة من العمر 14 عاماً أن تخبر المعلم أن بعض الأطفال يغشون في الاختبار؟ هل يجب على ابنتك البالغة من العمر 16 عاماً القيام بعمل تطوعي لا تهتم به بشكل خاص إلا لأنه سيبدو جيداً في طلب الالتحاق بالجامعة؟ إن التعامل مع هذه القرارات هو ما يطور قيم بناتنا المراهقات لا تفوتي الفرصة لمساعدة ابنتك على النمو من خلال دعمها في اتخاذ قرارات واعية.
انتبهي أنت لكلامك أمامها
فالأمر لا يتعلق بما تقولينه، بل بما تفعلينه. فإذا أخبرت ابنتك أن كرة القدم تتعلق بالمتعة والمهارات والتمارين والعمل الجماعي، ولكن سؤالك الأول كان عمّن فاز بالمباراة، فسوف تتعلم أن الفوز أهم من أي شيء آخر. وإذا تحدثت عن الصدق ولكنك كذبت بشأن عمرك للحصول على تذكرة أرخص، فإن هذا لا يضع ابنتك في موقف غير مريح فحسب، بل إنه يعلمها أيضاً أن الغش أمر مقبول في ظل ظروف معينة.
عبارات لا تقوليها لابنتك الصغيرة.. وبدائل يمكنك اختيارها
استخدمي أدوات بدء المناقشةاختاري الكتب التي تقرئينها مع ابنتك والأفلام التي تشاهدينها معها، مع وضع هدف واضح لبناء الشخصية. بالطبع، الاختيار الدقيق ليس كافياً، بل تحتاجين أيضاً إلى مناقشة ما قرأته أو شاهدته معها للتوّ. اسأليها مثلاً: هل تعتقدين أن الشخصية اتخذت القرار الصحيح؟ لماذا؟ أو لماذا لا؟ وعلى مائدة العشاء، تعالي مسلّحة بسؤال أو سؤالين جيدين لبدء المناقشة. أو شاركي ابنتك معضلة أخلاقية واجهتها اليوم في حياتك. هذه المعضلة موجودة في كل مكان، بدءاً من قطع الطريق على شخص ما في حركة المرور، وليس انتهاء بمشاركة القيل والقال.
دربيها على الروح الرياضية الجيدةيبدو أن بعض البنات أكثر قدرة على المنافسة من غيرهن منذ الولادة، ولكننا جميعاً بحاجة إلى أن نتعلم كيف نتحلى بالروح الرياضية الجيدة. إن مساعدتك ابنتك ستجعل من السهل عليها أن تجد العزاء الحقيقي في اللعبة التي تلعبها بشكل جيد، وأن تعني ما تقوله للمشارك معها في الرياضة "لعبك كان جيداً!" سواء كان خاسراً أو فائزاً. وسواء كان خصماً أو حليفاً.
علميها المشاركة في نشاطاتك المجتمعية والتبرع
سواء كان ذلك من خلال العمل في رابطة أولياء الأمور أو التطوع محلياً، تحتاج ابنتك إلى رؤية التزامك برعاية المجتمع الأكبر. ساعديها على تقدير مدى مساعدة العمل غير المرئي للآخرين لكل منا يومياً، وأنه كلما زادت النعم التي نتمتع بها في حياتنا، زادت مسؤوليتنا في تقديم المساعدة للآخرين، ادفعيها للتطوع في مشاريع خدمة المجتمع كعائلة، مثل محاولة جمع الكتب أو الملابس للتبرع بها، أو زيارة دار رعاية المسنين المحلية. تحتاج ابنتك في بدء مراهقتها إلى قيادتك وإقناعها بالتطوع معك في مطعم تقديم الطعام للفقراء مثلاً، دعيها تحب ذلك وترغب في القيام به مرة أخرى.
يجب أن يحصل جميع المراهقين على فرصة للمساهمة بأموالهم الخاصة في الأعمال الخيرية. تستخدم العديد من العائلات مصروفاً ثلاثياً. الحصة الأكبر هي مصروفهن الخاص. وقومي بتقسيم الباقي إلى نصفين وضعيه في حاويتين منفصلتين، واحدة مكتوب عليها "الصدقة"، والأخرى مكتوب عليها "الادخار". المدخرات هي للمساعدة في شراء تلك الدراجة، أو شراء هدية لصديقتها. الأعمال الخيرية هي التبرع بقضية تختارها ابنتك. الوقت المناسب للقيام بذلك هو يوم ميلادها. تتأثر الكثير من البنات المراهقات بتقرير إخباري عن أشخاص محتاجين وسيقمن بالتأكيد بتعبئة أوراقهن المالية للمساهمة بها في هذا العمل الخيري.
تحدثي معها بصراحة عن قيمك ولماذا هي مهمة بالنسبة لكاطرحي على ابنتك فكرة النزاهة. ما هو التزامنا تجاه جيراننا؟ ولماذا يعد السلوك المحترم مهماً في التجمعات العائلية أو مع الأصدقاء، إن مساعدة بناتنا المراهقات على تفسير العالم من حولهن هي مسؤولية أساسية تقع على عاتق الوالدين.
تحدثي مع ابنتك عن الأسباب التي تدفعك إلى اتخاذ قرارات معينة بناءً على قيمك، لماذا تصوتين لهذا المرشح في النادي الذي تنتسبين إليه مثلاً؟ في الواقع، وقبل أن تدخلي إلى غرفة الاقتراع، دعيها تساعدك في التصويت.
وعندما ترين ابنتك تظهر قيمة مهمة بالنسبة لك، اعترفي لها بذلك، بأكبر قدر ممكن من التفصيل. "لقد لاحظت مدى لطفك مع زميلتك منى رغم انفصالك عنها". "أنا أقدر حقاً أنك كنت صادقة معي بشأن ما حدث من تنمر في المدرسة".
علميها الاستخدام المسؤول للمالإن الاستخدام المسؤول للمال هو قيمة يصعب تدريسها في هذه الثقافة الاستحواذية. ربما تحتاجين إلى البدء بتوضيح قيمك الخاصة فيما يتعلق بالمال. هل أن تكوني مليونيرة هو هدف مناسب في الحياة؟ وعندما تفقد ابنتك هاتفها المحمول، هل يجب أن تدفعي لها ثمن هاتف جديد؟ هل من المقبول أن تنفق ابنتك كل أموال يوم ميلادها على نفسها؟ حتى لو كانت عائلتك قادرة على تحمل تكاليف الجامعة، هل يجب أن تعمل بدوام جزئي للمساهمة؟ كلها أسئلة، دعي إجاباتها تفضي إلى أهمية مشاركة ابنتك في هذه الأنشطة الحياتية، لتكون داعمة رئيسية لميزانية العائلة.
كيف تُعلمين ابنك المراهق قيمة المال؟
لا تلقي عليها المحاضراتتسخر الكثير من المراهقات، ويستهترن باللحظات التعليمية، فلا تعرضي نفسك للإهانة أمام ابنتك، حيث لا تنجح اللحظات التعليمية إلا عندما تكون ابنتك المراهقة جاهزة للتعلم، ويرى معظم البشر أن المحاضرات تسبب لهم الضجر، بدلاً من ذلك، حاولي طرح الأسئلة لمعرفة المزيد عن القرارات التي تتخذها والتفكير وراء هذه القرارات، وشاركي ابنتك آراءها الخاصة باعتدال. فربما تتعلم من عملية التعبير وتلاحظ التبعات الأخلاقية لاختياراتها أكثر مما قد تتعلمه من محاضرة، وستشعر أيضاً بمزيد من الارتباط بك، لأنك تستمعين إليها.
أسئلة اطرحيها على نفسك لتعلمي ابنتك المراهقة كيف تصبح امرأة؟
1. هل هي مستعدة للمسؤوليات التي تأتي مع الاستقلالية الأكبر؟مع اقتراب ابنتك من سن القيادة، سترغب في المزيد والمزيد من الحرية. ولكن مع المزيد من الاستقلالية تأتي مسؤولية أكبر والقدرة على اتخاذ قرارات سليمة. ولكي تتمكن من التعامل مع هذه الأمور بشكل جيد والتحرك نحو الاستقلال الناجح، ستحتاج إلى: الحكمة في إدارة العلاقات الاجتماعية، شجعي ابنتك على الإبداع وبدء مشروعها الخاص، وهو المشروع الذي يتطلب منها ممارسة النضج والمسؤولية، مثل عملها الخاص في مجال رعاية الأطفال، أو مؤسسة غير ربحية مصممة لمساعدة الآخرين المحتاجين.
2. هل تفهم ابنتي حقاً ما يعنيه أن تكون امرأة؟في تعليم ابنتك عن الأنوثة الحقيقية، ساعديها على فهم أن الله خلق النساء ليكن جميلات، ليس فقط من الخارج، بل بشخصية جميلة، والتي هي دائمة وثمينة، لقد خلقنا لنكون مساعدين، متساوين في القيمة والكرامة والقيمة مثل الرجال، ولكن بأدوار ومسؤوليات مختلفة لتحقيق مقاصده.
3. هل تعرف كيفية إدارة علاقاتها بشكل فعال مع الفتيات الأخريات والشبان؟العلاقات مهمة للغاية لأنها مؤثرة للغاية. ساعدي ابنتك على العثور على مثل أعلى يمكنه أن يبني حياتها ويشجعها أيضاً على أن تكون ناجحة، حيث تبني حياة فتاة أصغر سناً. نحتاج جميعاً إلى شخص يلهمنا لنكون أفضل، ونفعل ما هو أفضل.
وشجعيها على اختيار أصدقائها بحكمة، والتواصل بحكمة مع الذكور. ساعديها على فهم مدى أهمية التركيز خلال سنوات مراهقتها على أن تصبح الفتاة المناسبة (في إيمانها وشخصيتها) بدلاً من البحث عن الرجل المناسب. فالأمير الذي تتطلع إلى الزواج منه يوماً ما سيبحث بالتأكيد عن أميرة حقيقية. والرجل الصالح يبحث عن زوجة صالحة.
4. هل تعيش ابنتي حياة مليئة بالهدف؟كم هو مثير أن تساعدي ابنتك على اكتشاف أن الله قد خلقها على نحو فريد لغرض محدد، وألهميها لتتعلم ما هو هدفها. تشجعي وأنت تخوضين هذه الرحلة الرائعة التي ستغير حياتك مع ابنتك، ولا تستسلمي أبداً وأنت تعملين على مساعدتها لتصبح المرأة الجميلة التي يدعوها الله لتكونها.
ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.