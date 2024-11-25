شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية، اليوم، الإثنين، الموافق 25 - 11 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، لجنة الحكام تكشف حقيقة إيقاف محمد معروف بعد مباراة الأهلى والاتحاد.

لجنة الحكام تكشف حقيقة إيقاف محمد معروف بعد مباراة الأهلى والاتحاد

أصدرت لجنة الحكام باتحاد الكرة بيانا رسميا عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

رابطة الأندية: تأجيل مباراة الأهلي وسموحة فى الدوري مرتبط بقرار الكاف

كشف مصدر فى رابطة الأندية أن مباراة الأهلي وسموحة في بطولة الدوري المصري لم يتم تأجيلها حتى الآن، بسبب عدم وضوح الرؤية حول مباراة الأهلي الأفريقية أمام شباب بلوزداد.

الأهلي يرفض التسرع فى حسم مصير بيرسى تاو بسبب 25 مليون جنيه

يرفض مسئولو النادى الأهلى التسرع فى حسم ملف الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق بسبب مستحقاته المقدرة بـ25 مليون جنيه مصري.

كولر: لا أعلم موعد شفاء وسام أبو علي.. والأهلى جاهز لمواجهة ستاد أبيدجان

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، أنه لا يعلم موعدا محددا لـ عودة وسام أبو على مهاجم الفريق، وقال كولر فى المؤتمر الصحفى.

تركيز وروح قتالية فى تدريبات منتخب الشباب استعدادا لمواجهة تونس غداً

يسيطر التركيز التام على معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكرة القدم فى تدريباتهم بالإسماعيلية استعداداً للقاء الحسم أمام تونس غدا، الثلاثاء.

محمد صبحى ينتظم فى تدريب الزمالك بعد شفائه من آلام الظهر

انتظم محمد صبحي ، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في تدريبات فريقه الجماعية التي أقيمت صباح اليوم، الاثنين، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بلاك بولز.

الزمالك يجهز عرضا ماليا مغريا لتمديد عقد جوزيه جوميز

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة ينوي تقديم عرض مادي مناسب للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لحثه على تمديد تعاقده، وتعويضه عن العروض التي يتلقاها الفترة الحالية بأرقام ضخمة، إلا أن الخواجة البرتغالي يرفض مناقشتها للتركيز مع الزمالك في المرحلة الحالية.

يورتشيتش: بيراميدز يعيش حالة جيدة قبل مواجهة ساجرادا وهدفنا حصد أول 3 نقاط

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، على الأهمية البالغة لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

محامى رمضان صبحى: عينة اللاعب سلبية.. والمحكمة الدولية ستحدد جلسة للاستماع

كشف المستشار هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز، أن الوكالة الدولية لـ مكافحة المنشطات لم تطلب تحليل العينة الثانية للاعب ولم تخاطب النادي للتأكيد على إيجابية العينة.