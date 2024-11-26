قاضية أميركية ردّت الدعوى المرفوعة ضد ترامب بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020

وافقت القاضية الأميركيّة تانيا تشوتكان، على طلب النّيابة العامّة ردّ الدّعوى المرفوعة ضدّ الرّئيس المنتخَب ​دونالد ترامب​، بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرّئاسيّة عام 2020، لكن ضمن قاعدة "حفظ الحقوق"، أي مع حفظ إمكانيّة إعادة إحياء هذه الدّعوى ما أن يغادر ترامب السّلطة بعد أربع سنوات.

وأوضحت القاضية في قرارها، أنّ "ردّ الدّعوى مع حفظ الحقوق هو قرار مناسب هنا"، معتبرةً أنّ "الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهام منصبه، هي حصانة موقّتة وتنتهي عند مغادرته منصبه".

وكان المدّعي الخاص جاك سميث قد طلب في وقت سابق الإثنين، من القاضية ردّ هذه الدّعوى، لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما ستكون عليه الحال مع ترامب بعد أن يؤدّي اليمين الدّستوريّة في 20 كانون الثّاني المقبل.

وترامب البالغ 78 عامًا متّهم بالتّآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 الّتي خسرها أمام الرّئيس الحالي جو بايدن، وبالاحتفاظ على نحو غير قانوني بوثائق مصنّفة سرّيّة بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن لم تبدأ الجلسات في أيّ من هاتَين القضيّتَين.