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الامارات | المالديف تحظر دخول السجائر الإلكترونية مع السياح

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شكرا لقرائتكم خبر عن المالديف تحظر دخول السجائر الإلكترونية مع السياح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 نوفمبر 2024

حظرت جرز المالديف دخول السجائر الإلكترونية مع السياح ضمن قواعد جديدة.
وأعلنت السلطات السياحية في المالديف أن بإمكان المسافرين الذين يحملون السجائر الإلكترونية تسليمها عند أقسام مخصصة في المطار؛ حيث يحصلون على وصل يتيح لهم استعادتها عند مغادرتهم البلاد.
هذا القرار يجعل المالديف تنضمّ إلى قائمة متزايدة من الدول التي تطبق قيوداً مشددة على إدخال السجائر الإلكترونية لأسباب صحية، من بينها أستراليا وتركيا وسنغافورة والمكسيك والهند والبرازيل وتايلاند. وتعود هذه الإجراءات إلى مخاوف متزايدة من الأضرار الصحية التي تسببها السجائر الإلكترونية، خاصة تلك المرتبطة بتلف الرئة غير القابل للعلاج.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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