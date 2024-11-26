وزير دفاع فرنسا: نعتزم توريد صواريخ دفاع جوي لأوكرانيا باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة

أكّد وزير الدّفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو (Sébastien Lecornu)، "أنّنا سنواصل دعم أوكرانيا، وسيكون من دواعي سرور دافعي الضّرائب الفرنسيّين أن يعلموا أنّنا وجدنا خيارات جديدة لتمويل دعمنا لأوكرانيا".
وأعلن، عقب المفاوضات بين وزراء دفاع ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وفرنسا في ألمانيا، "أنّنا سنتّخذ خطوات في اتجاه توريد صواريخ "ميسترال" للدّفاع الجوّي إلى كييف، وكذلك أسلحة أخرى باستخدام عائدات الأصول الرّوسيّة المجمّدة".
وتحتوي دول الاتحاد الأوروبي على الجزء الأكبر من الأصول السّياديّة للبنك المركزي الروسي، بقيمة نحو 220 مليار دولار، المجمّدة منذ عام 2022.
وتستند إجراءات المفوضيّة الأوروبيّة لمصادرة الدّخل من الأصول السّياديّة الرّوسيّة، على القرار الّذي اعتمدته المفوضيّة الأوروبيّة في كانون الثّاني 2024، والّذي ينصّ على أنّ الدّخل النّاتج عن استثمار الأصول المجمّدة ليس ملكًا لروسيا.
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