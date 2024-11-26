نقلت هيئة البثّ الإسرائيليّة، عن سفير إسرائيل لدى الولايات المتّحدة الأميركيّة مايكل هرتسوغ (Michael Herzog)، إشارته إلى أنّ "الاتفاق مع لبنان قد يتيح خفض القيود على شحنات السّلاح الأميركي"، لافتًا إلى أنّه "ثمّة تفاهمات مع واشنطن تسمح لنا بالعمل في حال تم خرق الاتفاق".

كانت هذه تفاصيل خبر سفير إسرائيل بالولايات المتحدة: ثمة تفاهمات مع واشنطن تسمح لنا بالعمل بحال تم خرق الاتفاق مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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