متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ردًا على ترامب: لا أحد سينتصر في حرب تجارية

لفت المتحدّث باسم السّفارة الصّينية في واشنطن، ليو بينغيو، إلى أنّ "​الصين​ تعتقد أنّ التّعاون الاقتصادي والتّجاري بين الصّين و​الولايات المتحدة الأميركية​ مفيد للجانبين بطبيعته"، محذّرًا من أنّ "لا أحد سينتصر في حرب تجاريّة".

وأتى الموقف الصّيني ردًا على إعلان الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب، أنّه سيفرض منذ اليوم الأوّل لتسلّمه السّلطة في 20 كانون الثّاني المقبل، رسومًا جمركيّةً بنسبة 25% على كلّ واردات الولايات المتّحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10% الرّسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدّول الثّلاث على "وقف تدفّق المهاجرين غير الشّرعيّين والمخدّرات" إلى بلاده.