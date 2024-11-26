لفت المتحدّث باسم السّفارة الصّينية في واشنطن، ليو بينغيو، إلى أنّ "الصين تعتقد أنّ التّعاون الاقتصادي والتّجاري بين الصّين والولايات المتحدة الأميركية مفيد للجانبين بطبيعته"، محذّرًا من أنّ "لا أحد سينتصر في حرب تجاريّة".
وأتى الموقف الصّيني ردًا على إعلان الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب، أنّه سيفرض منذ اليوم الأوّل لتسلّمه السّلطة في 20 كانون الثّاني المقبل، رسومًا جمركيّةً بنسبة 25% على كلّ واردات الولايات المتّحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10% الرّسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدّول الثّلاث على "وقف تدفّق المهاجرين غير الشّرعيّين والمخدّرات" إلى بلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ردًا على ترامب: لا أحد سينتصر في حرب تجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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