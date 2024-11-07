تكنولوجيا: كوالكوم تعلن عن تقريرها المالي للربع الأخير من 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم اليوم عن تقريرها المالي للربع الرابع من عام 2024، والذي سجلت فيه الشركة إرتفاع في الإيرادات بنسبة 19%.

إستطاعت شركة كوالكوم أن تسجل إرتفاع جديد في الإيرادات في الربع الأخير من هذا العام مقارنة بالربع الأخير من عام 2023 الماضي، بينما وصل صافي الدخل الشركة إلى نسبة أعلى من 96%.

ويؤكد التقرير المالي الأخير لشركة كوالكوم على أن الشركة سجلت عام مالي قوي في 2024، مع إرتفاع في الإيرادات بنسبة 9% في هذا العام مقارنة بعام 2023، بزيادة في صافي الدخل بنسبة 40%.

ولقد وصلت أرباح الأسهم في الربع الأخير من هذا العام إلى 947 مليون دولار، بينما وصلت أرباح الأسهم عن العام الكامل إلى 3.68 مليار دولار.

أيضاً قامت كوالكوم بإعادة شراء أسهم بقيمة 1.3 مليار دولار، بإجمالي 4.12 مليار دولار للسنة المالية الكاملة، ولقد ساهم سوق الهواتف الذكية في إيرادات كوالكوم بقيمة 6.1 مليار دولار، بينما ساهم إنترنت الأشياء بإيرادات بلغت 1.7 مليار دولار، كما شهد قطاع السيارات نمو سريع أيضاً حيث سجل هذا القطاع إيرادات بقيمة 899 مليون دولار لشركة كوالكوم.

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