شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرك Brave Search يحصل على ميزة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Brave ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي (AI) لـ Brave Search، وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت شركة البرمجيات التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو "إجابة بالذكاء الاصطناعي" لمحرك البحث الخاص بها، وهي ميزة تعرض ملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للاستعلامات التي تم البحث عنها.

والآن، أضافت امتدادًا لهذه الميزة يُطلق عليه وضع الدردشة بالذكاء الاصطناعي، والذي يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة متابعة في واجهة تشبه الدردشة، وهذه الميزة متاحة حاليًا لجميع المستخدمين على محرك بحث Brave.

Brave Search يحصل على وضع الدردشة بالذكاء الاصطناعي

وفي منشور مدونة، شرحت شركة البرمجيات ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها. الميزة متاحة على Brave Search، وهو محرك بحث يركز على الخصوصية تم إصداره في عام 2022، في وقت سابق من هذا العام، قدمت الشركة ميزة ملخص الذكاء الاصطناعي التي تشبه نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي من Google وتعرض ملخصات ذكية للاستعلام الذي تم البحث عنه.

ومع ذلك، على عكس نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي، سيسمح Brave الآن للمستخدمين بالدخول إلى حفرة الأرنب من خلال طرح العديد من الاستفسارات المتابعة على الذكاء الاصطناعي كما يحلو لهم، يظهر وضع الدردشة بالذكاء الاصطناعي في أسفل قسم "الإجابة بالذكاء الاصطناعي" كحقل نصي رفيع. بمجرد إدخال استعلام إضافي، يتم فتح واجهة دردشة منفصلة أعلى صفحة البحث حيث يجيب الذكاء الاصطناعي على الاستعلام.

ويسمح وضع الدردشة بالذكاء الاصطناعي أيضًا للمستخدمين بنسخ الاستجابة وترك التعليقات إما عن طريق ترك ملاحظة إبهام لأعلى أو إبهام لأسفل، علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين فتح الاستعلام الذي تم البحث عنه في علامة تبويب جديدة ومشاركة الاستجابة الناتجة عن طريق نسخ عنوان URL بسرعة.

وتزعم Brave أن ميزة الذكاء الاصطناعي توفر جميع حماية الخصوصية لمحرك البحث ولا تقوم بإنشاء ملف تعريف للمستخدم أو تخزين الاستعلامات. كما لا يتم تخزين المحادثات مع الذكاء الاصطناعي والحفاظ عليها خاصة.

صرحت الشركة أن ميزة وضع الدردشة بالذكاء الاصطناعي مدعومة بكل من نماذج LLM الداخلية للشركة ونماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية. يتم الحصول على البيانات من نتائج Brave Search للحفاظ على الاستجابات واقعية وتقليل مخاطر الهلوسة بالذكاء الاصطناعي.