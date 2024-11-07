مي العيدان توجه انتقاداً لـ محمود بو شهري بعد التغييرات في شكله

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان انتقاداً لاذعاً للفنان الكويتي محمود بوشهري وبدأت بالتغييرات التي طرأت على شكله.

ونشرت العيدان مقطع فيديو في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بدأته بقول :ستوب محمود بوشهري ستوب "تان أي سمرة وستوب "ضعف" أي نحافة"، فاعتبرت مي أن خضوع الأخير لجلسات تسمير مكثفة إضافى إلى نحوله الشديد أصبح يحمل ملامح شخص مسنّ وكانه في عمر الخمسين.

من ناحية اخرى تحدثت العيدان عن المواجهة بين محمود وشجون و تركه لها بسبب أنه كانت لها علاقة سابقة ولم تقل له بأن الزمن تغير وبأن الفتيات بتن يخرجن إلى العمل والدراسة ويختلطن وهذا ليس غريباً أن تتحدث المرأة أو الفتاة مع شاب في أماكن معينة ولكن لا يجب ان تكون كما قالت "ماشية على حل شعرها" وإذا كانت لها علاقة نظيفة سابقة لا مشكلة فيها "اللي ما ينقال ما ينحكي ما ينفعل".

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