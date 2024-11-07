السعودية | “البيئة” ترصد هطول أمطار في 8 مناطق.. والحدود الشمالية تسجّل أعلى كمية بـ (32.8) ملم في عرعر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجّلت منطقة الحدود الشمالية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (32.8) ملم، في مطار عرعر، وذلك ضمن (8) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت كلٌ من عرعر (18.2) ملم، وأم خنصر بعرعر (16.8) ملم، والعويقلية (16.4) ملم، وحرس حدود الجديدة بعرعر (11.2) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (29) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الأربعاء 6 نوفمبر، وحتى التاسعة صباح الخميس 7 نوفمبر 202م، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، والجوف).

وأبان التقرير، أن منطقة جازان سجّلت (30.9) ملم في عيبان بالعيدابي، و (25.0) ملم في بلغازي بالعيدابي، و (10.8) ملم في فرسان بفرسان، و (5.2) ملم في القفل بصامطة. فيما سجّلت خوعاء بسكاكا في منطقة الجوف (15.8) ملم، ومطار الجوف بسكاكا (13.8) ملم، والشقيق بدومة الجندل (9.6) ملم، وكل من سكاكا، وطلعة عمار بسكاكا (8.0) ملم.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة تبوك (5.6) ملم في القليبة بتيماء، و (1.4) ملم في العسافية بتيماء، وتسجيل رجال ألمع في عسير (4.0) ملم، فيما سجّلت المدينة المنورة (1.5) ملم في سد بطحان بالمدينة، و (1.2) ملم في وادي الفرع، و (0.6) ملم في مطار المدينة.

وفي حائل سجّلت موقق (1.0) ملم، والشملي بحائل (0.9) ملم. فيما سجّلت مكة المكرمة (0.6) في الهدا بالطائف.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكن زيارة الرابط التالي:

https://bit.ly/3Yxu9dk .

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