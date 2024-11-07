بوشكيان التقى وفدا من "SPEXAL" وهنأهم على صناعة منتجات تكنولوجية تستخدمها "Tesla" و"BMW

استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، وفدا من شركة سبيكسل - "SPEXAL" اللبنانية ضمّ زياد شلالا وخليل الراعي وايلي شلالا، في حضور المديرة العامة للوزارة شانتال عقل.

واكد بوشكيان، أن "عزم اللبنانيين وعزيمة المبدعين على الابتكار في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في هذه الظروف الأمنية الصعبة ثابتة وقوية وقادرة على ابقاء لبنان على خريطة الانتاج العالمي من حيث المهارات والخبرات والتصميم على النجاح والابداع".

وهنأ بوشكيان الوفد على "صناعة منتجات تكنولوجية تستخدمها شركة "Tesla" و"BMW"، ويعد ذلك نشاطا مميزا ومتقدما يسجل لشباب لبنانيين متحمسين وصلوا الى العالمية بتفانيهم وثباتهم"، وقال: "هذه هي صناعة المستقبل للجيل الجديد والسنوات المقبلة. وطالما انخرط فيها لبنان على عدة أصعدة، فذلك مطمئن ويشكل رافعة للاقتصاد".

وشرح الوفد أن "سبيكسل هي شركة متخصصة في توفير حلول الروبوتات والذكاء الاصطناعي للقطاعات الصناعية، تأسست بهدف تطوير حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لدعم الشركات في تحقيق التنافسية العالمية. وتعمل على تصميم وتطوير روبوتات مخصصة ودمج أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُعزز كفاءة المصانع وتساعد في تبسيط العمليات الإنتاجية. وتقدّم خدمات شاملة تشمل تطوير النماذج الأولية، التصنيع التسلسلي وتكامل الأنظمة، وتعمل مع مختلف الصناعات لتحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية باستخدام أحدث التقنيات".