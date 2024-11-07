الامارات | النسخة الرابعة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية تنطلق الجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً الجمعة، النسخة الرابعة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وتستمر أحداثها حتى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة 4000 لاعباً ولاعبة في سبع فعاليات رياضية.

ويتضمن حفل الافتتاح فقرات متنوعة تبدأ بعروض للرياضات البحرية على شاطئ كلباء، ويختتم بإقامة أولى مباريات كرة القدم.