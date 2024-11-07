الامارات | دقيقة التأخير عن تدريب برشلونة "لن تصدق ثمنها".. الفرق بين الإسباني والألماني!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الإسباني بيدري صانع ألعاب نادي برشلونة عن الفارق بين المدرب السابق تشافي هيرنانديز والحالي الألماني هانزي فليك في التعامل مع اللاعبين الذين يتأخرون عن التدريبات أو المحاضرات الفنية.

ونقل موقع مارتينيز هيرمانوس" الإسباني تصريحات على لسان بيدري بأن تشافي كان صارماً فيما يتعلق بانضباط اللاعبين، مشيراً إلى أن "التأخير لمدة خمس دقائق كان يكلف اللاعب خمسة آلاف يورو تخصم من راتبه، وحال تكرر التأخير يتضاعف المبلغ كثيراً وبشكل مبالغ فيه أي أنه إذا تأخرت لأربع مرات تنتهي تماماً!، أما مع المدرب الجديد فليك الأمر اختلف تماماً إذ لا يلجأ للعقاب المالي لكنك إن وصلت متأخراً فلن تلعب!".

وأوضح بيدري (21 عاماً): "قبل سنوات عدة كان لدينا جلسة استشفاء بعد العودة من خوض إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، إذ لم يرن هاتفي النقال، وحين استيقظت رأيت عشرات المكالمات من المسؤول كارلوس نافال وزميلي فيران توريس، ارتديت ملابسي في 30 ثانية وتوجهت سريعًا للنادي، وحين وصلت كان وجهي أحمراً مثل الطماطم، وقد عوقبت بدفع غرامة مالية".

وأوضح: "تلك الغرامات تذهب للجمعيات الخيرية أو إعداد وجبات للفريق".