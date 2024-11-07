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شكرا لقرائتكم خبر عن مسارات علمية وتدريبات عملية.. "بناء" تستعرض تفاصيل الاستعدادات لمعسكر "مسبار 8" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقدت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مؤتمراً صحفياً لاستعراض تفاصيل الاستعدادات للمعسكر العلمي لأيتام المملكة " مسبار 8 ".
وينطلق المعسكر برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، يوم الجمعة المقبل 8 نوفمبر بمشاركة 122 طالب وطالبة من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي يمثلون 27 جمعية أيتام من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
ومثل الجمعية في المؤتمر الذي عقد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الرئيس التنفيذي عبدالله بن راشد الخالدي ، كما مثل الجامعة الدكتور عبدالعزيز صلاح طباخ الأستاذ المساعد بقسم هندسة الحاسوب ، وحضر المؤتمر عدد من الاعلامين والاعلاميات وفريق العمل المشاركين في تنظيم المعسكر.
كما تم وضع العديد من المعايير التي يجب توافرها في المشاركين ، كما تطرق المؤتمر إلى المعارف والمهارات التي سوف يحصل عليها الطلاب والطالبات في كل مسار من المسارات العلمية خلال فترة المعسكر والتي تتواكب مع رؤية السعودية 2030، وأجاب الخالدي و على كافة أسئلة واستفسارات الصحفيين .
وفي كلمته التي ألقاها بالمؤتمر أعرب الخالدي عن سعادته بإقامة المعسكر العلمي الذي يجمع أيتام المملكة، وأشار إلى أن هذا الحدث البارز يتجدد سنوياً واستفاد منه في النسخ السابقة مئات الطلاب والطالبات، كما يجمع هذا العام 122 طالبا وطالبة من المتميزين والمتميزات في المرحلة الثانوية.
ورفع الخالدي الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه للمعسكر ، ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء على اهتمامه المتواصل بالمعسكر في جميع نٌسخه.
كما شكر الخالدي جامعة الملك فهد للبترول على الدور الحيوي الذي قدمته من أجل انجاح المعسكر ، مشيراً إلى أن الشراكة مع جامعة عريقة كجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والاستفادة من خبرات الأساتذة المتخصصين في المجالات العلمية للمعسكر سوف تساهم بشكل كبير في نجاحه .
وأضاف أن معسكر "مسبار 8 "سيشهد تدريبات عملية وأخرى نظرية في المجالات العلمية والمستقبلية يقدمها نخبة متميزة من أساتذة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .
وتناول الخالدي تفاصيل المسارات العلمية التي ستقدم في المعسكر والتي تتضمن الفضاء والطيران والكيمياء وعلم المواد وتصميم وتطوير الألعاب والروبوتات والابتكار والتصميم والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتعلم الآلة والبرمجة والأمن السيبراني والطاقة المتجددة وهندسة البترول .
بينما أكد الدكتور عبدالعزيز طباخ أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حريصة على إنجاح هذا المعسكر وتفتح إمكاناتها ومواردها البشرية ومعاملها للمعسكر ، كما توظف هذا العام كافة قدراتها العلمية والتقنية وخبراتها الطويلة بما يساهم في توسيع مدارك المشاركين في المسارات العلمية بالمعسكر.
وأشار إلى أن هناك نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة سيقدمون محاضرات ثرية وتدريبات عملية لكافة الطلاب المشاركين بما يحقق لهم الفائدة المرجوة بإذن الله.
كما سيحظى الطلاب والطالبات بالسكن في إسكان الطلاب بالجامعه والاستفادة من المنسآت الرياضية والخدمية خلال فترة المعسكر إضافة إلى ان التدريب سيكون في المعامل العلمية وفقا للمسارات التي سيتم تقديمها في المعسكر .
الجدير بالذكر ان المعسكر يعد فرصة نوعية ليعيش المشارك رحلة الطالب الجامعي بدءا من التسجيل ثم المسارات الإثرائية وينتقل بعدها إلى التخصص العلمي ثم يحظى بحفل التخرج الذي يتم فيه عرض مشاريع التخرج في الحفل الختامي .
وينطلق المعسكر برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، يوم الجمعة المقبل 8 نوفمبر بمشاركة 122 طالب وطالبة من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي يمثلون 27 جمعية أيتام من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
ومثل الجمعية في المؤتمر الذي عقد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الرئيس التنفيذي عبدالله بن راشد الخالدي ، كما مثل الجامعة الدكتور عبدالعزيز صلاح طباخ الأستاذ المساعد بقسم هندسة الحاسوب ، وحضر المؤتمر عدد من الاعلامين والاعلاميات وفريق العمل المشاركين في تنظيم المعسكر.
معسكر مسبار 8وتم خلال المؤتمر استعراض أهداف المعسكر وإلقاء الضوء على مسيرته ، حيث بين العرض أن المعسكر انطلق للمرة الأولى في عام 2018 وقد شهد العديد من التطورات المختلفة التي تم إضافتها على كافة النسخ.
كما تم وضع العديد من المعايير التي يجب توافرها في المشاركين ، كما تطرق المؤتمر إلى المعارف والمهارات التي سوف يحصل عليها الطلاب والطالبات في كل مسار من المسارات العلمية خلال فترة المعسكر والتي تتواكب مع رؤية السعودية 2030، وأجاب الخالدي و على كافة أسئلة واستفسارات الصحفيين .
وفي كلمته التي ألقاها بالمؤتمر أعرب الخالدي عن سعادته بإقامة المعسكر العلمي الذي يجمع أيتام المملكة، وأشار إلى أن هذا الحدث البارز يتجدد سنوياً واستفاد منه في النسخ السابقة مئات الطلاب والطالبات، كما يجمع هذا العام 122 طالبا وطالبة من المتميزين والمتميزات في المرحلة الثانوية.
ورفع الخالدي الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه للمعسكر ، ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء على اهتمامه المتواصل بالمعسكر في جميع نٌسخه.
كما شكر الخالدي جامعة الملك فهد للبترول على الدور الحيوي الذي قدمته من أجل انجاح المعسكر ، مشيراً إلى أن الشراكة مع جامعة عريقة كجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والاستفادة من خبرات الأساتذة المتخصصين في المجالات العلمية للمعسكر سوف تساهم بشكل كبير في نجاحه .
تدريبات عملية ونظريةوتوقع الخالدي أن يحقق هذا المعسكر نتائج جيدة لكافة الطلاب والطالبات المشاركين به ، حيث سيحصل الطلاب على مجموعة من المعارف والمهارات في مسارات علمية تواكب رؤية السعودية 2030 وتساهم في بناء الثقة وتطوير الذات، "وتطلع الخالدي أن تساند هذه المعارف المشاركين ليساهموا بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة .
وأضاف أن معسكر "مسبار 8 "سيشهد تدريبات عملية وأخرى نظرية في المجالات العلمية والمستقبلية يقدمها نخبة متميزة من أساتذة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .
وتناول الخالدي تفاصيل المسارات العلمية التي ستقدم في المعسكر والتي تتضمن الفضاء والطيران والكيمياء وعلم المواد وتصميم وتطوير الألعاب والروبوتات والابتكار والتصميم والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتعلم الآلة والبرمجة والأمن السيبراني والطاقة المتجددة وهندسة البترول .
بينما أكد الدكتور عبدالعزيز طباخ أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حريصة على إنجاح هذا المعسكر وتفتح إمكاناتها ومواردها البشرية ومعاملها للمعسكر ، كما توظف هذا العام كافة قدراتها العلمية والتقنية وخبراتها الطويلة بما يساهم في توسيع مدارك المشاركين في المسارات العلمية بالمعسكر.
وأشار إلى أن هناك نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة سيقدمون محاضرات ثرية وتدريبات عملية لكافة الطلاب المشاركين بما يحقق لهم الفائدة المرجوة بإذن الله.
كما سيحظى الطلاب والطالبات بالسكن في إسكان الطلاب بالجامعه والاستفادة من المنسآت الرياضية والخدمية خلال فترة المعسكر إضافة إلى ان التدريب سيكون في المعامل العلمية وفقا للمسارات التي سيتم تقديمها في المعسكر .
الجدير بالذكر ان المعسكر يعد فرصة نوعية ليعيش المشارك رحلة الطالب الجامعي بدءا من التسجيل ثم المسارات الإثرائية وينتقل بعدها إلى التخصص العلمي ثم يحظى بحفل التخرج الذي يتم فيه عرض مشاريع التخرج في الحفل الختامي .