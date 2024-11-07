شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. شرطة النماص تباشر واقعة وفاة مواطن في حادث إطلاق نار والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - باشرت شرطة محافظة النماص بمنطقة عسير حادث إطلاق نار على مواطن نتج عنه وفاته وهروب الجاني.وبمتابعته بادر بإطلاق النار على رجال الأمن وتم التعامل معه بما يقتضيه الموقف لتحييد خطره، ما أدى إلى إصابته ووفاته، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الواقعة.