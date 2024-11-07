شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح ترامب.. الصين تتأهب لحالة غموض في علاقاتها مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لولاية ثانية في البيت الأبيض، تستعد الصين لحالة من الغموض في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتجدد التوترات بشأن التجارة والتكنولوجيا وتايوان.

وكان ترامب بدأ خلال فترة ولايته الأولى، استهداف شركات التكنولوجيا الصينية بسبب مخاوف أمنية، مع التركيز على الشركات الكبرى مثل شركة الاتصالات العملاقة "هواوي".

وواصل هذا الاتجاه من خلال فرض قيود على حصول الصين على أشباه الموصلات المتقدمة، وهي ضرورية للغاية من أجل تطوير صناعات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي. فرض رسوم جمركية وهناك سيناريو واحد هدد فيه ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى - بنسبة تتراوح بين 150% و200% - على البضائع الصينية، وهو حال غزت الصين تايوان.

يشار إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف بتايوان كدولة، ولكنها أقوى داعم وأكبر مزود للأسلحة لها.