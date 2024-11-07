نيللي كريم وأمينة خليل بدائل منى زكى في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - تغيب الفنانة منى زكي عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2025 للعام الثاني على التوالي، وذلك رغم تعاقدها على أكثر من مسلسل خلال الأعوام الأخيرة وشرعت بالفعل في التحضيرات لهذه الأعمال ولكن في النهاية اعتذرت عنها لأسباب مختلفة وتكون النتيجة هي عدم تواجد منى في متافسات دراما رمضان.

مسلسلان اعتذرت عنهما منى زكي متواجدين في رمضان 2025

منى زكي رغم غيابها عن منافسات موسم دراما رمضان 2025 إلا أن المسلسلات التي كانت قد تعاقدت عليها سابقاً حاضرة في الموسم، ولكن بفنانات أخريات، العمل الأول هو "لام شمسية" الذى كانت تعاقدت منى زكي على بطولته للعرض في شهر رمضان 2022 وتم التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة ولكن توقف العمل وخرج من العرض في الموسم وبعدها اعتذرت منى زكي عن بطولته.

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عاد مسلسل "لام شمسية" إلى الحياة مرة أخرى هذا العام وتم التعاقد مع الفنانة أمينة خليل لبطولة العمل بدلاً من منى زكي، ويواصل القائمون عليه حالياً وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لبدء تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث تم التعاقد مع الفنانين: أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل وجاري استكمال التعاقدات، والمسلسل تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر.

عودة أمينة خليل للمنافسات

وتعود أمينة خليل بمسلسل "لام شمسية" إلى دراما رمضان 2025 بعدما غابت عن موسم 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، ومنذ ذلك العام تواجدت أمينة في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي أو تصدر بطولة مسلسل.

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"ناقص ضلع" تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، مسلسل ثان متواجد فى منافسات موسم دراما رمضان 2025، وكان من المقرر أن تقدم بطولته منى زكي ولكنها اعتذرت بسبب ارتباطها بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "الست" عن سيرة حياة أم كلثوم، لتقوم الشركة المنتجة بالتعاقد مع نيللي كريم لتقديم بطولة العمل بدلاً من منى زكي، وإنضم إلى المسلسل كلاً من: روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي وعلى صبحي.

نيللي كريم مستمرة فى الحضور

وتستمر نيللي كريم فى تواجدها الدائم خلال منافسات دراما رمضان، بعدما قدمت في رمضان الماضي 2024 مسلسل "فراولة" من 15 حلقة، وشارك في بطولته: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر وجاء من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي؛ إضافةً إلى مسلسل "ليه لأ" الذي كان قد عُرض لأول مرة في يونيو 2023.

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وسجلت منى زكي آخر ظهور لها في دراما رمضان خلال مسلسل "تحت الوصاية" من 15 حلقة الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب. وشارك في بطولته: دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، خالد كمال، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، علي صبحي وآخرون.

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