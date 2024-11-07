الناقد إبراهيم العريس يٌشارك بالجلسة الحوارية "النقد بين السينما والأدب والفنون" بثاني أيام مؤتمر النقد السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - أقيم اليوم ضمن فعاليات ثاني أيام مؤتمر النقد السينمائي العالمي جلسة حوارية بعنوان "النقد بين السينما والأدب والفنون" للناقد السينمائي اللبناني إبراهيم العريس وأدار الحوار الأستاذ فراس الماضي، وتناول الحديث العديد من جوانب صناعة السينما والنقد السينمائي والفني بشكل عام.

متابعة: معتز الشافعي

تصوير: مشاري الخثران

أعده للنشر: حاتم سعيد حسن إبراهيم العريس: " النقد السينمائي يسعى لفهم ما يحدث على الشاشة لفهم الحياة" وبدأ الناقد السينمائي إبراهيم العريس الجلسة الحوارية بالترحيب بالحضور وأجاب عن سؤال حول تاثير الترجمة بالرواية والمسرح في عمله كناقد سينمائي، وأوضح بأن النقد السينمائي ليس عمل مستقل عن بقية أنواع النقد، فـ السينما هي تجسيد للحياة ذاتها ومن يحب السينما يحب الحياة وأن السينما تتضمن الفنون السبعة وربما أكثر من ذلك ومن يفهم في السينما لابد أن يفهم الفن التشكيلي والموسيقى والمسرح والعمران والتحليل النفسي، فما نراه على الشاشة هو جوانب متعددة من الحياة الإنسانية، ويسعى النقد السينمائي لفهم ما يحدث على الشاشة لفهم الحياة، وتحليل الأحداث السينمائية التي تعكس قضايا الحياة اليومية وتُظهر محدودية نظرتنا للعالم في لحظات معينة.



كما أوضح الناقد السينمائي إبراهيم العريس بأن الكتابة عن السينما تعتبر نوعًا من الإبداع وليس مجرد تحليل تقني أو علمي لـ الأفلام السينمائية، وحينما يكتب مقالا أو يقرأ مقال لأحد زملاؤه عن السينما يراه بأنها عملية إبداعية وتضيء ليس فقط الفيلم بل الحياة نفسها وكاتب المقال أيضًا، إذ تعكس شخصية الكاتب ووجهة نظره فالكتابة لا تنفصل عن شخصية الكاتب، و هذا يعبر عن جوهر الفن الذي يتيح لنا التفاعل المستمر مع الفنون والحياة بشكل عام. إبراهيم العريس يتحدث عن علاقة المخرجين والممثلين بالنُقاد السينمائيين كما تحدث الناقد السينمائي إبراهيم العريس خلال الجلسة الحوارية "النقد بين السينما والأدب والفنون" عن خصوصية العلاقة بين المخرجين والممثلين وبين النقاد قائلًا بأن عالمنا العربي يحتاج إلى كل شئ ولكن بصراحة لا يحتاج إلى ناقد أبدًا، لأن الحياة فرزت جمهور وكل جمهور سواء ذكي أو أقل ذكاء يحتاج إلى نمط مُعين من السينما هو يعرفها ويكتشفها.

مُضيفًا بأنه يزعم خلال خمسون عامًا من النقد السينمائي لم يُغير إنسانًا ويمكن أن يكون سعى لأن يغير من نفسه ومن بعض السينمائيين أصدقائه، موضحًا بأن يوسف شاهين، رضوان الكاشف، محمد خان، برهان علوية والفنانة ليلى علوي والفنان محمود حميدة والفنانة ندى أبو فرحات هؤلاء الناس يستمعون للنقاد ويأخذون برأيهم. تفاصيل مؤتمر النقد السينمائي الدولي يُذكر أن مؤتمر النقد السينمائي الدولي يُقام بتنظيم من هيئة الأفلام، والتي تهدف إلى تنشيط وإثراء مجال السينما في المملكة عبر إقامة الفعاليات النوعية ودعم المواهب المتميزة. حيث تولي هيئة الأفلام مجال النقد السينمائي اهتماماً خاصاً كونه من أهم عوامل الارتقاء بصناعة السينما وتجربة مشاهد الفيلم. وقد سبق إجراء ملتقيين للنقد السينما في حائل في 27 سبتمبر وفي الأحساء في 25 أكتوبر، ويقام مؤتمر النقد السينمائي الدولي ليكون الحدث الختامي لملتقيات هذا العام.

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