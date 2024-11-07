قبائل شبوة تعلن التصعيد للمطالبة بإطلاق سراح أبنائها المخفيين في سجون الانتقالي بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلنت قبائل لقموش في محافظة شبوة، اليوم الخميس، عن خطوات تصعيدية جديدة، للمطالبة بالإفراج عن اثنين من أبناءها مخفيين في سجون المجلس الانتقالي بعدن، وذلك بعد فشل وساطة قادها المحافظ عوض ابن الوزير خلال الأسابيع الماضية.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن قبائل لقموش عقدت، صباح الخميس، اجتماعًا في منطقة العرم بمديرية حبان، للوقوف على مستجدات قضية أولاد الشيخ سعيد مقدح القميشي (صالح ومحمد) المخفيين في سجون الانتقالي بعدن منذ 9 سنوات.

وأضاف المصدر، أن لجنة التواصل والمتابعة في القضية، أكدت فشل الوساطة التي قادها المحافظ عوض ابن الوزير ورئيس انتقالي شبوة، بخصوص الإفراج عن أبناء الشيخ القميشي.

وكلفت القبائل لجنة التواصل بالترتيب والتنسيق للخطوات والفعاليات التصعيدية القادمة، مؤكدة أن خياراتها مفتوحة للتصعيد لضمان إطلاق سراح أبنائها المخفيين في عدن منذ 2016.

يشار إلى أن قبائل لقموش، كانت قد منحت المحافظ عوض بن الوزير ورئيس انتقالي شبوة لحمر علي لسود، مهلة حتى 3 نوفمبر، لقيادة جهود للإفراج عن أبناء الشيخ سعيد القميشي، إلا أن تلك الوساطة لم تتوصل لأي نتائج.