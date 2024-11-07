شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون تحقق جائزتين عالمية في الابتكار والبث التقني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الريادة الإعلامية وتعزيز الابتكار، حصلت هيئة الإذاعة والتلفزيون على جائزتين من “برودكاست برو” العالمية،

وهما جائزة “أفضل تقني باستخدام نظام IP” في غرفة التحكم الرئيسية للتلفزيون تتويجًا لمشروع تطوير مركز المراقبة الرئيسية، الذي يعتمد على بنية تحتية متقدمة بتقنية IP، وهي أحدث تقنية في البث العالمي،

ويمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي والإنتاج عن بُعد، حيث يتيح توسعًا سلسًا ويحافظ على أمان البيانات، ويعزز ريادة الهيئة في صناعة البث على مستوى المنطقة حيث يخدم منظومة الاستديوهات لعدد ١٧ استديو بمنطقة الرياض واكثر من ١٦ استديو موزعة على مناطق الممكلة و منظومة البث المركزية ومنظومة الاقمار الصناعية.

بينما جاءت الجائزة الثانية عن “المشروع المبتكر” لمنصة الاشريف الرقمي (سيما) على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 تقديرًا لتميز المنصة في تقديم المحتوى الإعلامي المتنوع والمتميز لعملائها حول العالم وتعد “سيما” من أكبر المنصات الرقمية في الشرق الأوسط، حيث تضم أكثر من 1.2 مليون مادة مرئية ومسموعة تعود إلى أكثر من 60 عامًا، وتوفر فرصًا استثمارية للشركاء في قطاع المحتوى الإعلامي من خلال عرض وترخيص المحتوى الإبداعي عالميًا

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذه الجوائز تعكس حجم الجهود الكبيرة التي تُبذل من ابناء الهيئة، وفي ظل التمكين والدعم المتواصل من مجلس الإدارة بقيادة معالي وزير الإعلام الاستاذ سلمان بن يوسف الدوسري.

الجدير بالذكر أن هذه الجوائز تأتي كجزء من حزمة مشاريع استراتيجية أطلقتها الهيئة مؤخراً لتعزيز ومواكبة عام التحول الإعلامي في المملكة، وتهدف إلى الارتقاء بجودة البث والإنتاج الإعلامي بفضل جهود الكفاءات الوطنية المبدعة، ضمن رؤية مستقبلية واضحة لتطوير القطاع الإعلامي وتقديم محتوى يعكس هوية المملكة وثقافتها.