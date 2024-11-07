المخلافي: الفكر والوعي رهاننا الكبير للوقوف في وجه آلة الموت والمشروع السلالي

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، أن المعركة الحقيقية مع مليشيا الحوثي السلالية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، متعددة وأهمها ميدان الفكر والوعي.

وشدد في الحفل الفني والخطابي الذي أقامته اليوم، شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز بمناسبة أعياد الثورة اليمنية، أهمية غرس ثقافة العلم والتوعية، باعتبار هذه المقومات هي الرهان الكبير في وجه آلة الموت والمشروع السلالي.

وحسب وكالة سبأ، فقد جدد المخلافي التأكيد على أهمية تكاتف كل القوى السياسية والمجتمعية لاستعادة الدولة والانتصار لليمن الاتحادي الجديد.

ولفت إلى أهمية أحياء قيم الثورة واستلهام دروس التضحية والتلاحم والنضال لتحقيق الانتصار والعمل في مختلف المسارات السياسية والثقافية والاقتصادية والفنية والحاضنة الشعبية والشبابية بجانب ما يسطره الابطال في الجبهات وميادين المقاومة ضد مشروع السلالة الإمامية.

وكان رئيس عمليات محور تعز، العميد الركن محمد النجار قد استعرض الدور النضالي لابناء المحافظة والذين كان لهم دورا رياديًا وبارزًا في صناعة ثورات 26 سبتمبر و 14 أكتوبر و الـ30 من نوفمبر.

ودعا في هذا الصدد، إلى توحيد الصفوف وشحذ الهمم وتجديد العزائم لاستكمال عملية تحرير تعز من مليشيا الحوثي الإرهابية.

كما ألقيت في الحفل العديد من الكلمات للمقاومة الشعبية والجهات المنظمة وقدمت عروضا مسرحية واناشيد وطنية حول أهمية التلاحم الوطني لمواجهة المليشيات الحوثية السلالية المدعومة من إيران.