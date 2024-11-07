شكرا لقرائتكم خبر عن المرافق السياحية بجدة تتهيأ لاستقبال إجازة منتصف الفصل الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة محافظة جدة عن استعداداتها لاستقبال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، من خلال تجهيز المرافق السياحية في المدينة، كالحدائق، والساحات العامة، والواجهات البحرية، والشواطئ، ومسارات رياضة المشي، لتكون جاهزة لاستقبال السكان والزوار.
وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية كثفت جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً كبيراً من السكان وزوار المحافظة، وذلك للاستمتاع بأوقاتهم في الأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، بما في ذلك واجهة "روشن” وواجهة أبحر الجنوبية، إضافةً إلى مواقع مسارات رياضة المشي المنتشرة في أنحاء المدينة، والتي أصبحت متنفساً يستقطب مختلف فئات المجتمع.
وأشارت إلى رفع مستوى التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يشمل تكثيف أعمال النظافة العامة والرقابة الميدانية على المرافق، لضمان جاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.
وأوضحت الأمانة أن الإدارات المعنية كثفت جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالاً كبيراً من السكان وزوار المحافظة، وذلك للاستمتاع بأوقاتهم في الأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، بما في ذلك واجهة "روشن” وواجهة أبحر الجنوبية، إضافةً إلى مواقع مسارات رياضة المشي المنتشرة في أنحاء المدينة، والتي أصبحت متنفساً يستقطب مختلف فئات المجتمع.
وأشارت إلى رفع مستوى التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يشمل تكثيف أعمال النظافة العامة والرقابة الميدانية على المرافق، لضمان جاهزيتها لاستقبال الأعداد الكبيرة من المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.