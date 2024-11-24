الشركة المتحدة للرياضة تهنئ منتخب الكاراتيه بعد حصد ذهبية الفرق ببطولة العالم

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الأحد، 24 نوفمبر 2024 10:32 م

حرصت الشركة المتحدة للرياضة على تهنئة منتخب مصر للكاراتيه بعد تحقيق الميدالية الذهبية لفرق الكاراتيه في بطولة العالم التي أقيمت بإسبانيا.

وكتبت الشركة المتحدة للرياضة عبر حسابها الرسمي: "المتحدة للرياضة تهنئ منتخب مصر بعد تتويجه بذهبية الفرق للكاراتيه في بطولة العالم".



المتحدة للرياضة

توج منتخب الكاراتيه رجال بذهبية كأس العالم التى أقيمت في إسبانيا والتى تستمر حتى 25 نوفمبر الجارى، بعد الفوز على المنتخب الإيرانى فى ختام منافساته بالبطولة.

وتضم قائمة المنتخب كلا من علي الصاوي وعبدالله ممدوح ويوسف عماد وطه طارق وعبدالله هشام وأحمد رجب المصري، زياد محمد وعبدالرحمن هشام ومصطفى الغباشي ومحمود إبراهيم بدوي وعلي أسامة، فريال أشرف وريم أحمد ونورسين محمد كمال وهدير أحمد عبدالمنعم وياسمين الهواري، آية هشام وأسماء مجدى وجنى خميس.



من جانبه أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أنه على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات لاعبي المنتخب في منافسات البطولة العالمية وانتزاع الميداليات المتنوعة.

وأضاف أن مجلس الإدارة حريص على تذليل كل العقبات أمام جميع اللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو الصعود على منصات التتويج.