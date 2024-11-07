شكرا لقرائتكم خبر عن رابع مرة.. السويد تخفض معدل الفائدة نصف نقطة مئوية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - خفض البنك المركزي السويدي اليوم الخميس، معدل الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية ليصل إلى 75ر2%، فيما وصف بأكبر خفض للفائدة منذ أكثر من عقد.وقال البنك إن الخفض، الذي يعد الرابع هذا العام، يهدف إلى تقديم مزيد من الدعم للاقتصاد والمساعدة في استقرار معدل التضخم عند الهدف الموضوع.وأضاف أنه "في حال استقرت التوقعات بالنسبة للنشاط الاقتصادي والتضخم عند نفس المستوى"، فإنه ربما يجري خفض معدل الفائدة في ديسمبر المقبل و خلال النصف الأول من عام 2025.ويذكر أن آخر مرة جرى فيها خفض معدل الفائدة في السويد كان في سبتمبر الماضي بواقع 25ر0 نقطة مئوية.