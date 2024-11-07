أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 07-11- 2024 تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف بصليةٍ صاروخية".
كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 07-11- 2024، تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم بصليةٍ صاروخية".
وأضاف "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 07-11- 2024، تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعات لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف وثكنة راميم وشرق بلدة مارون الراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.