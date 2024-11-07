"حزب الله": استهدفنا تجمعات لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف وثكنة راميم وشرق بلدة مارون الراس

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 07-11- 2024 تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة دوفيف بصليةٍ صاروخية".

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 07-11- 2024‏، تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم بصليةٍ صاروخية".

وأضاف "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الخميس 07-11- 2024‏، تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس بصليةٍ صاروخية".‏

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