أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:25 من بعد ظهر اليوم الخميس 07-11-2024، قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب حيفا، بصلية صاروخيّة".
في بيان آخر، أكد الحزب أنه :"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم الخميس 07-11-2024 تجمعاً لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصليةٍ صاروخية".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا بالصواريخ قاعدة ستيلا مارس البحرية الاستراتيجية شمال غرب حيفا وتجمعا لقوات العدو في شوميرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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